"Açlık grevlerinin sona ermesi herkesin beklentisiydi"

HDP Eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, açlık grevlerinin daha fazla insanın canına ve sağlığına zarar gelmeden sona ermesinin başta ailelerin, demokratik kamuoyunun ve vicdan sahibi herkesin beklentisi olduğunu bildirdi.

HDP'den yapılan açıklamada Eş Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin ortak görüşlerine yer verildi.

Yurt içinde, yurt dışında ve cezaevlerinde süren açlık grevlerinin bugün itibarıyla sona erdirildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açlık grevlerinin daha fazla insanın canına ve sağlığına zarar gelmeden sona ermesi başta ailelerin, demokratik kamuoyunun ve vicdan sahibi herkesin beklentisiydi. Açlık grevcilerinin talebi olan İmralı'da Sayın Öcalan'a ve diğer hükümlülere yönelik ağırlaştırılmış mutlak tecridin sona ermesi, iç ve uluslararası hukuk açısından hükümlü haklarının kullanılabilir hale gelmesi, avukat görüşlerinin yapılabilir olması olumlu bir adımdır.

Önümüzdeki dönemde demokratik siyaset alanındaki eksiklerimizden de ders çıkararak demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini daha kararlı ve örgütlü sürdürmek, demokratik siyaseti başarılı kılmak için çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Açlık grevini sürdürmüş olanların sağlığına hızla kavuşarak bu süreci tamamlamaları için bütün gücümüzle çalışacağız."

