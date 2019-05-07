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Açlık krizinin yaşandığı Yemen’de iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

Çatışmaların yanı sıra yoksulluk ve hastalıklarla mücadele eden açlık krizinin yaşandığı Yemen’de Müslümanlar iftarını yaptı.Dünyanın en büyük açlık krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de çatışmaların gölgesinde Müslümanlar orucunu açtı.

Çatışmaların yanı sıra yoksulluk ve hastalıklarla mücadele eden açlık krizinin yaşandığı Yemen’de Müslümanlar iftarını yaptı.
Dünyanın en büyük açlık krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de çatışmaların gölgesinde Müslümanlar orucunu açtı. Ülkede yoksulluk nedeniyle birçok camide iftar verilemezken, halk yemeklerini paylaşarak iftarını yaptı.
Başkent Sana dahil olmak üzere ülkenin yoğun nüfuslu bölgeleri 2014’den bu yana Husilerin kontrolü altında. Hükümeti destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, 2015 yılından bu yana Husilere karşı savaşıyor. 4 yıldır devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara yol açıyor.

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