Açlık otu çayı faydaları nelerdir? Açlık otu çayı nasıl yapılır?

Açlık otu adından söz ettiren ve birçok faydası ile tercih edilen bir bitkidir. Genel olarak kilo vermeye destek olarak bilinen açlık otu, aynı zamanda bağırsakların çalışmasına destek olur. Metabolizmayı çalıştırıp tüketen bireyi tok tuttuğu bilinir. Son dönemlerin trend olan besinlerinden biri olan açlık otu, bitki çayı olarak ve yemeklere konularak tüketilebilen bir besindir. Tarih boyunca tüketildiği bilinen açlık otunun tarihi Mezopotamya’dan Osmanlı Devleti’ne kadar uzar. Günümüzde de insan vücuduna olan faydaları ile anılan bir besindir. Açlık otunun zayıflamaya destekleyici olması ve kabızlık gibi bağırsak sorunlarına olan desteği ile önemli bir bitkidir.

Açlık otu çayı neye iyi gelir?

Açlık otu, adından da anlaşılacağı üzere en çok zayıflama konusunda kullanılan otlardan birisidir. Zayıflatmanın yanı sıra doğal bir müshil olarak da anılır. Açlık otu faydaları birden fazla olsa da bu faydalardan yararlanabilmek için doğru bir şekilde tüketmek gerekir. Açlık otu doğru kullanıldığında zayıflatmanın yanı sıra pek çok rahatsızlığa da iyi gelir. "Açlık otu çayı ne işe yarar?" sorusu için açlık otu çayı faydaları söylenebilir:

Bağırsak sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir besindir.

Özellikle kabızlık sorunlarına iyi geldiği bilinir.

Kilo vermeye destek bir üründür.

Düzenli tüketildiğinde vücuttaki ödemi azaltıp metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Açlık otunu tüketen bireylerin uzun süreli tokluk hissi oluşmaktadır. Bu şekilde fazladan yapılacak öğünlerin önüne geçilmiş olur.

Sindirim sistemine olumlu katkıları vardır.

Özellikle hazımsızlık gibi sorunlara karşı iyi bir destek besindir.

Kolay sindirim sağlayıp hazmı kolaylaştırır.

Bağırsak florasını koruyarak bağırsak sağlığına iyi gelir.

Tansiyon dengeleyici bir özelliği olduğu bilinmektedir.

Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaya yardımcıdır.

Açlık otunun tüketim miktarı çok önemlidir. Fazladan yapılan tüketimler vücuda olumsuz etki yapabilir. Açlık otu genel olarak bir haftadan uzun süre tüketilmemelidir. Uzmanlara göre bir haftalık süreç içerisinde ara vererek tüketmek daha doğru olacaktır. Gün içerisinde maksimum iki bardak tüketilmesi gereken açlık otu doğru ve düzenli kullanıldığında insan sağlığına faydası olan bir bitkidir.

Açlık otu çayı nasıl yapılır?

Açlık otu genel olarak kolay ulaşılabilen ve aktarlarda mevcut olan bir bitkidir. Bitkinin taze olmasına dikkat edilmelidir. Açlık otunu ağzı kapalı bir kavanozda ve serin bir yerde muhafaza etmek daha doğru olacaktır. Tüm doğal besinlerde olduğu gibi açlık otu da tüketilirken doğru miktarda ve düzenli tüketilmesi gereken bir bitkidir. Hamile ve emziren kadınlar ile kronik bir rahatsızlığı olan bireylerin bir uzmana danışarak tüketmeleri gerekir. Açlık otu dikkatli tüketildiğinde çok fazla faydası olan bir bitkidir

Açlık otu çayı nasıl demlenir?

Günümüzde açlık otu genel olarak çay şeklinde tüketilmektedir. Açlık otunun faydalarından etkilenmek isteyen kişiler açlık otunu bitki çayı olarak tüketebilirler. Açlık otu çayı tarifi ve çayın detaylarını şöyle sıralayabiliriz:

250 ml civarındaki suyu güzel bir şekilde kaynatın.

Kaynamış suyun içine yaklaşık olarak 10 tane açlık otu ekleyin.

Açlık otlarını kaynamış suyun içerisine atıp yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakmalıyız.

Çay demlendikten sonra süzülerek tüketilebilir.

Açlık otu çayı zayıflatır mı?

Açlık otu zayıflamak ve kilo vermek isteyen bireylerin tercih ettiği bir bitkidir. Zayıflama sürecinde olan kişilerin kilo verme sürecine destek olan bir besindir. Açlık otu metabolizmayı hızlandırır ve bağırsak sistemini çalıştırır. Bu etkileri ile kilo verme sürecine ciddi katkıları olur. Yağ yakımını da destekleyen açlık otu bu özellikleri ile kilo verme sürecine önemli bir katkı sağlar. Ancak hiçbir bitkisel ürün direkt olarak zayıflama amaçlı kullanılmamalı ve mutlaka bir doktor önerisiyle düzenli kullanıma başlanmalıdır.

Açlık otu çayı adet söktürür mü?

Açlık otu çayının adet söktürme gibi bir özelliği yoktur. Aksine açlık otu, adet kanamasını erteleme ve azaltma gibi özelliklere sahiptir. Açlık otu regl kanamasını kesebilir ve adet geciktirici olarak etki gösterebilir. Bu nedenle regl gören kadınların kullanmaması önerilir.