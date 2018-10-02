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Açlık Yemen'in gerçeği olmak üzere

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: "Yemenliler her gün sefalet içinde yatıp daha büyük bir sefalet içinde uyanıyorlar"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yıllardır iç savaşla boğuşan Yemen'de açlığın "kontrol edilemez" noktaya ulaşmak üzere olduğunu belirtti.

UNDP'nin Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Açlık Yemen'in gerçeği olmak üzere" uyarısında bulunuldu.

"Yemenliler sefalet içinde yatıp daha büyük bir sefalet içinde uyanıyorlar" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, yerel para biriminin döviz karşısındaki büyük değer kaybına işaret edildi.

Açlığın ülkede kontrol edilemez bir noktaya ulaşmak üzere olduğuna dikkat çekilen açıklamada tüm taraflara bu durumla ilgili sorumluluk üstlenme çağrısı yapıldı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

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