HABER

Açlıktan bayılıp halkın duyarlılığını ölçtü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Alp Seyyah Türk toplumunun duyarlılık durumunu ölçmek için sosyal bir deney gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Alp Seyyah Türk toplumunun duyarlılık durumunu ölçmek için sosyal bir deney gerçekleştirdi. Antalya sokaklarında dolaşarak aç ve susuz olduğunu söyleyen Seyyah, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanların yardımseverliğini görüntüledi.
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Youtuber Alp Seyyah, kamera şakası, sosyal deney gibi videolar çekiyor. Seyyah uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık sağlamak, sokak hayvanlarını korumak, depozitolu poşet uygulaması gibi çeşitli içerikler üretiyor.

"Yerli yabancı herkes yardım etti"
Bir önceki etkinlikte gözlerini bağlayan ve "sarıl bana" yazılı pankart açan Seyyah, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Seyyah bu sefer de bir gezgin olduğu ve saatlerdir su içmediğini söyleyerek toplumun duyarlılık nabzını ölçtü.
7-8 saattir su içmediğimi söyleyerek toplumun yardım etmesini bekleyen ve bu sırada kamerayla çekim gerçekleştiren Seyyah, "Çok güzel tepkiler aldım. Sokağın ortasında üç dört farklı noktada bayılma şeklinde bir eylem gerçekleştirdim. Yere düştüm, insanların tepkilerini ölçtüm. Gerçekten halkımız duyarlı, yerli yabancı olmak üzere herkes gelip yardım etti. ’bir şeyin var mı, neyin var?’ diye geldiler, 7- 8 saattir su içmediğimi iki gündür de yemek yemediğimi söyledim. Vatandaşlar hemen su aldılar, yemek yedirmeye çalıştılar. Ardından bunun sosyal deney olduğunu, Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu kanıtlamak adına yapıldığını anlattım. İnsanlardan güzel dönüşler oldu" şeklinde konuştu.
Türk toplumunun ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha anladığını ifade eden Seyyah, "Bilinçli bir toplum vardı karşımda. Özellikle yere düştüğümde insanların bir anda koşup başımı tutması, nabzı kontrol etmesi gibi bilinçli müdahalesi oldu. Bunu çok sevdim" diye konuştu.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Elazığ’da ‘teröre lanet’ yürüyüşüElazığ’da ‘teröre lanet’ yürüyüşü
Hırsızlık şüphelilerden adliye yolunda ilginç sözlerHırsızlık şüphelilerden adliye yolunda ilginç sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.