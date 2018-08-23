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Açlıktan bitkin düşen köpeği zabıta kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde açlıktan bitkin düşen sokak köpeği, çevre denetimine çıkan zabıta ekiplerince bulundu.

Açlıktan bitkin düşen köpeği zabıta kurtardı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde açlıktan bitkin düşen sokak köpeği, çevre denetimine çıkan zabıta ekiplerince bulundu. Köpeğe ekipler tavuk ve et verdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dün Andırın- Göksun Karayolu'nda çevre denetimine çıktı. Denetimler sırasında ekipler metruk binada, açlıktan bir deri bir kemik kalmış sokak köpeğini gördü. Çok zayıf olmasından uzun süre yemek yemediği anlaşılan köpek binadan çıkarılırken, zabıtalar da markete gidip köpek için et ve tavuk aldı. Önüne konulan etleri iştahla yemeye başlayan köpek, daha sonra içerisinde et olan poşeti ısırıp, dişlerinin arasında gözden kayboldu.
Zabıta ekipleri bugün et ve tavukla sokak köpeğinin bulunduğu bölgeye tekrar gitti. Zabıta aracını görür görmez ortaya çıkan köpek, koşarak geldi. Zabıtalar da yanlarında getirdikleri et ve tavukla köpeğin yine karnını doyurdu.

FOTOĞRAFLI

Açlıktan bitkin düşen köpeği zabıta kurtardıAçlıktan bitkin düşen köpeği zabıta kurtardıAçlıktan bitkin düşen köpeği zabıta kurtardıAçlıktan bitkin düşen köpeği zabıta kurtardı

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