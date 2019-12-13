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Açlıktan bitkin düşen sokak köpeğine belediye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde açlıktan bitkin düşen sokak köpeğine Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sahip çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde açlıktan bitkin düşen sokak köpeğine Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sahip çıktı. Görevlilerce barınağa getirilen sokak köpeğinin serum takılmak suretiyle tedavisine başlandı.
Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde bir sokak köpeğinin açlıktan bitkin vaziyette ölüme terk edildiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, sokak köpeğini alarak barınağa getirdi. Açlıktan ve soğuktan baygın vaziyette barınağa getirilen sokak köpeğine barınak veterinerleri tarafından ilk müdahale serum takılarak yapıldı. Köpeğin tedavisinin sağlığına kavuşuncaya kadar sürdürüleceği bildirilirken vatandaşların bu tür olaylar karşısında Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına haber vermeleri istendi.

Zincire bağlık köpek ölümü bekliyor
Öte yandan Belenobası Mahallesi’nde bir tarlada bağlı vaziyetteki aç bırakılan köpek adeta ölümü bekliyor. Bir vatandaşın görerek yanındaki yiyecekleri verdiği ve neredeyse bir deri bir kemik kalan köpek, zinciri çözülmesine rağmen bulunduğu yeri terk etmedi. Köpeği gören vatandaşlar, yetkilileri köpeğin bir an önce alınarak tedavisinin yapılması konusunda göreve çağırdı.

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