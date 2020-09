'Actemra koronavirüs tedavisi için kullanılabilir'

Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan baş yazar Sujin Kang, "Hangi sitokinlerin dahil olduğunu bilmesine rağmen, hala sitokin salınım sendromu (CRS) için spesifik bir immünoterapi yoktur ve tedavi destekleyici bakımla sınırlıdır" ifaderini kullandı.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan çalışma için ekip, CRS tanısı almış 91 hastanın sitokinlerini analiz etti. Hastalarda yüksek seviyelerde inflamatuar sitokin IL-6, IL-8, IL-10 ve MCP-10'un yanı sıra akciğerler de dahil olmak üzere vücuttaki damarlarda küçük kan pıhtılarına neden olan PAI-1 adlı bir protein de görüldü. Geçmiş çalışmalarda, artan PAI-1 seviyelerinin, Covid-19 hastaları arasında önde gelen ölüm nedeni olan daha şiddetli pnömoni vakalarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Kıdemli yazar Tadamitsu Kishimoto, 'Şiddetli Covid-19 hastalarında sitokin profilleri incelendiğinde, hastalık sürecinin erken dönemlerinde IL-6'da bir artış olduğunu görüldü ve bu durum ve PAI-1'in kan damarlarından salınmasına neden oldu. PAI-1 seviyeleri, ciddi solunum bozukluğu olan Covid-19 hastalarında önemli ölçüde daha yüksekti” dedi.