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  4. Açtığı canlı yayın hayatından edecekti... Metrelerce yuvarlanan kadın takipçilerinden yardım istedi!

Açtığı canlı yayın hayatından edecekti... Metrelerce yuvarlanan kadın takipçilerinden yardım istedi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.12.2024 17:27
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Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında canlı yayın yaparken kontrolü kaybeden 65 yaşındaki Ömür Narin’in otomobili, 10 metreden yuvarlandı. Narin'in yaralandığı kaza, yayına yansıdı.

Açtığı canlı yayın hayatından edecekti... Metrelerce yuvarlanan kadın takipçilerinden yardım istedi!

Kaza, önceki akşam kırsal Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ömür Narin, 09 SF 001 plakalı otomobiliyle giderken cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın açtı.

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Sisli havada bir süre sonra Narin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı. Narin, canlı yayında izleyenlerden yardım istedi.

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YAYINDAKİLER POLİSE HABER VERDİ

Yayını izleyen yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömür Narin, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

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Narin, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kaza Canlı yayın
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