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Açtığı sergi ile 6 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaşayan ve 23 yıl hemşirelik yaptıktan sonra fotoğraf sanatına yönelen Nevim Arın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde açtığı sergi ile 6 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu.Yaklaşık 5 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen ve önceki gün Eskişehir Haller Gençlik Merkezinde ’Ya şimdi ya hiç’ isimli ilk fotoğraf sergisini açan Nevin Arın, bu çalışmasıyla sigaranın zararlarına ve ortaya çıkardığı sağlık problemlerine dikkat çekmek istedi.

Açtığı sergi ile 6 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu

Eskişehir’de yaşayan ve 23 yıl hemşirelik yaptıktan sonra fotoğraf sanatına yönelen Nevim Arın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde açtığı sergi ile 6 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu.
Yaklaşık 5 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen ve önceki gün Eskişehir Haller Gençlik Merkezinde ’Ya şimdi ya hiç’ isimli ilk fotoğraf sergisini açan Nevin Arın, bu çalışmasıyla sigaranın zararlarına ve ortaya çıkardığı sağlık problemlerine dikkat çekmek istedi. Açtığı serginin vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirten Arın, 6 kişinin de fotoğrafları gördükten sigarayı bırakma kararı aldığını dile getirdi.

"Buraya gelenler fotoğraflar karşısında hayrete düştüler"
Sigara kullanımının toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayan Arın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Sigara Bırakma Gününün olduğu bir haftada; içinde 4 bin çeşit kanserojen maddeyi barındıran bir ajan olan sigara, ülkemizde ve tüm dünyadaki ölüm sebepleri arasında trafik kazaları hatta terörden bile daha ön sıralarda yer alıyor. Zehirli; bir o kadar da acımasız, adeta paralı bir ölüm makinesi olan sigara kullanımı, bilhassa gençler arasında özentiyle başlayarak yaşam boyu devam eden toplumsal bir sorundur. Emekli bir sağlık çalışanı ve naçizane bir fotoğraf sanatçısı olarak farkındalık oluşturmak amacıyla bu sergiyi açtım. Sergimizin adını ’Ya şimdi ya hiç’ olarak belirledik. Bu benim ilk fotoğraf sergim. Buraya gelenler fotoğraflar karşısında hayrete düştüler. İki fotoğraf hariç tüm fotoğraflar bana ait. Sergiyi ziyaret eden 6 kişi sigarayı bırakma kararı aldı. Bunun devamını da geleceğini temenni ediyoruz. Herkesi sergimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Sergi, 11 Şubat’a kadar Haller Gençlik Merkezinde ziyaret edilebilecek.

Açtığı sergi ile 6 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu

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