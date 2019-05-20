AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir." ifadelerini kullandı.

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babası Şaban Vatan'ın kendisini olayı örtbas etmekle suçladığını belirtti.

Olayın örtbas edilmesi iddialarıyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını daha önce sosyal medya üzerinden açıkladığını anımsatan Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olayın tüm gerçekliğiyle bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım. Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak, konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim."