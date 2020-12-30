Active matrix organic light emitting diod: Amoled ekran nedir?

Teknoloji her geçen gün farklı donanımlarıyla birlikte kullanıcıların karşısına çıkar. Hem tasarım anlamında hem de donanımsal noktalarda gelişmiş ekran teknolojileri tercih sebebidir. Genel olarak akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, akıllı saatler gibi cihazlarda yer alan Amoled ekranlar da kullanıcıların dikkatini çeker. Bu teknolojik ekranları tüm detaylarıyla birlikte bu yazımızda kaleme aldık. Amoled Ekran Nedir, Özellikleri Nelerdir? Teknoloji dünyası hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ederken akıllı cihazların ekran teknolojileri de farklı özelliklerle buluşur. Özellikle akıllı telefonlar; satın alınmadan önce birçok gelişmiş özelliğiyle kullanıcıları cezbeder. Cezbedici noktalardan biri de şüphesiz ekran tasarımları ve ekranların özellikleridir. Active Matrix Organic Light Emitting Diod’un açılımı olan Amoled ekran teknolojisi; aktif matrisli organik iyot yayan diyottur. Bu ekran tiplerinin her bir piksel için ayrı ayrı aydınlatma yaparak görüntü oluşturması en önemli özellikleri arasındadır. Aynı zamanda diğer ekran tiplerinde gerek duyulan arka aydınlatma sistemine Amoled ekran tiplerinde ihtiyaç duyulmaz. Bu sayede pek çok kullanıcının karşılaştığı koyu renklerin daha açık görünmesi problemi de yaşanmamış olur.

Amoled Ekranların Diğer Ekran Tiplerinden Farkı Nedir? “Amoled ekran ne demek” sorusuna yanıt bulunmuş olabilir fakat birçok kullanıcı gibi sizin de aklınızda “Peki diğerlerinden farkı ne?” sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Amoled ekran tiplerinin piyasada bulunan LED, LCD ya da diğer ekran tiplerinden pek çok farkı bulunur. Bu farklardan biri, parlaklık açısından diğer ekranlara göre alternatiflerinin yer almasıdır. Full HD Amoled ve Super Amoled gibi birkaç farklı parlaklık çeşidine sahip olduğu için diğer ekranlarla arasındaki parlaklık gücü seviyesi ortadan kalkar. Aynı zamanda Amoled ekran çeşitleri diğer ekranlara göre daha ince yapıda üretilir. Üstün bir görüntü sunmaları bu tasarım farkı sayesindedir. Ekran kalınlığı açısından da bu özelliği sayesinde diğer ekran türlerinden ayrı bir konumda bulunur. Zira belirli bir açı noktasına kadar kıvrılabilir ekran yapısına sahip bir teknolojidir. Akıllı Telefonlarda Amoled Ekran Teknolojisi Özellikle son model akıllı telefonlarda görülen teknoloji, LED ekran ve LCD ekran tiplerine göre daha fazla tercih edilir. Aktif Matrisli Organik Ekran şeklinde açılımıyla bu ekran tipleri, organik LED’lerden üretildiği için herhangi bir renk kaybı ya da ışık düşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kalitesiz görüntü yaşanmaz. Bu sebeple pek çok akıllı telefon kullanıcısının tercihleri arasında Amoled ekran bulunur.

Amoled ekran telefon ürünlerinden beklenen görüntü kalitesini OLED kalitesiyle kullanıcılarına sunan bu teknoloji, günümüzde gitgide artarak tercih edilir. Amoled ekranların özellikle akıllı telefonlarda tercih edilmesinin bir sebebi vardır. Akıllı telefon kullanımlarında şarj süreleri hayati bir önem taşır. Telefonların şarj ömürlerinin uzun süre korunmasını sağlayan faktörlerden biri ekran özelliklerinin gücüdür. Bu performans araştırıldığında Amoled ekran yapısına sahip telefonların avantajlı olduğu ortaya çıkar. Bu nedenle kullanıcıların tercih ettiği bir teknolojidir. Diğer akıllı telefonlarda yer alan ekran özelliklerine göre daha az enerji tüketimi yapar. Tabletlerde Amoled Ekran Teknolojisi En az akıllı telefonlar kadar enerji tüketimi yapan bir diğer akıllı cihazlar ise tabletlerdir. Amoled ekran tablet çeşitlerinin teknolojisinde kullanıldığında da ortaya yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimine sahip cihazlar çıkar. Özellikle ofislerde çizim yaparken, oyun oynarken ya da ders videoları izlerken sıklıkla ihtiyaç duyulan tabletlerde de OLED teknolojisinin kullanımı dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşır.

Kullanım Ömürleri Bakımından Amoled Teknolojisi Amoled ekranların diğer ekran çeşitlerine göre enerji kullanım ömürleri daha sorunsuzdur. Fakat Amoled ekran tiplerine sahip akıllı cihazların sık sık karşılaştığı bir problem de vardır. Bu problem, ekranlarda yer alan Burn-In durumudur. Ekranda iz kalmasına sebebiyet veren arayüzdeki beyaz düğmeler, bu problemin ortaya çıkmasına neden olur. Sorunun ortadan kalkması için ekran parlaklığını çok yüksek seviyelerde kullanmamanız yeterli olacaktır. Koyu renklerde tercih edeceğiniz duvar kağıtlarıyla ekran parlaklık düzeyini azaltmadan uzun süreli kullanımlar elde edebilmeniz mümkündür. Fiyat Seçenekleriyle Amoled Ekran Çeşitleri Akıllı cihazların gelmiş gelmiş en büyük ekran teknolojilerinden biri olan Amoled ekranlar; fiyatı ve kullanım özellikleriyle her cihaz için kullanıcıların aradığı bir teknolojidir. Piyasada yer alan büyük markalar tarafından pek çok ürün bazında tercih edilen Amoled ekran tipleri, fiyat anlamında farklılıklar gösterir. Ürünlerin kategorisi, marka tercihleri ve üretim yıllarına göre belirli değişiklikler olsa da Amoled ekranlar pek çok bütçe için uygun aralıklardadır.