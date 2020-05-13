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Activison ve EA, mikro ödemelerden ne kadar para kazanıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Dünyadaki en büyük oyun yayıncılarından ikisi olan Activision Blizzard ve Electronic Arts, oyunlarının mikro işlemlerden ne kadar para kazandığı konusunda yeni rakamlar paylaştı.

Activison ve EA, mikro ödemelerden ne kadar para kazanıyor?

Activision Blizzard, "oyun içi net işlemler" adı verilen bir araç kullanarak mikro işlemleri ölçüyor ve bu işlemler 31 Mart'ta sona eren çeyrek için 956 milyon $'a ulaştı.Bu bir yıl önceki çeyreğe göre (794 milyon$)% 20 daha fazla.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE İKİ KATINDAN FAZLA

Activision, Call of Duty: Modern Warfare'deki kazançlarının tüm zamanların en çok satan Call of Duty oyunu olan Black Ops 4'teki mikroişlemci satışlarına kıyasla "iki katından fazla" olduğunu söyledi.

Modern Warfare'in mikro işlemleri kısmen, ücretsiz oynanabilen battle royale oyunu Warzone'dan geliyor. Activision, battle pass dışında satın almak için düzenli olarak yeni özelleştirme öğeleri yayınlıyor. Modern Warfare, franchise'ın geleneksel sezon geçiş modelini tüm haritaları ücretsiz olarak vererek ve Season Pass'i Battle Pass ile değiştirerek farklılaştırmıştı.

Activision Blizzard ayrıca Call of Duty: Mobile'ın 5. Sezon sürümünden mikro ödemelerden çok para kazandı. Activision Blizzard, bu yeni lansmanın Sezon 1'den beri oyun için "en yüksek aylık oyun içi net satışlara" yol açtığını söyledi.

Activision Blizzard ayrıca World of Warcraft, Overwatch ve elbette Candy Crush'dan gelen sayısız mobil oyun da dahil olmak üzere diğer tüm oyunlarından mikro işlem geliri elde ediyor.

Electronic Arts, mikro işlemleri "canlı hizmetler" adlı bir etiketle ölçer.
31 Mart'ta sona eren çeyrekte EA, geçen yıl aynı dönemden 845 milyon $ 'dan (Apex Legends'ın piyasaya sürülmesinden yararlanan) 89 milyon $' dan başlayan canlı hizmetlerden 789 milyon $ kazandı. Son 12 aydır EA, canlı hizmetlerden 2.779 milyar dolarlık bir kazanç sağladı. Mobil hizmetlerden elde edilen gelir (138 milyon dolar) ve oyun indirmeleri (190 milyon dolar) canlı hizmetlere dahil edilmediğinden, bu, EA'nın mikro işlemlerden ne kadar para kazandığının tam bir resmi değil.

'SÜREKLİ ÇALIŞMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ'

2018'de EA CEO'su Andrew Wilson, sorumlu ve adil bir şekilde ele alındıkları sürece EA'nın mikro işlemlere nasıl bağlı olduğunu anlattı. Wilson, "İleride, isteğe bağlı dijital para kazanma içeren canlı hizmetlerin doğru yapıldığında oyunlarımızdaki deneyimi genişletebilecek ve artırabilecek çok önemli bir seçim öğesi sağladığına inanıyoruz." Dedi. "Oyunlarımızda ve canlı hizmetlerimizde doğru deneyimi sunmak için oyuncularımızla sürekli çalışmayı taahhüt ediyoruz."

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