Activison ve EA, mikro ödemelerden ne kadar para kazanıyor?

Activision Blizzard, "oyun içi net işlemler" adı verilen bir araç kullanarak mikro işlemleri ölçüyor ve bu işlemler 31 Mart'ta sona eren çeyrek için 956 milyon $'a ulaştı.Bu bir yıl önceki çeyreğe göre (794 milyon$)% 20 daha fazla.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE İKİ KATINDAN FAZLA

Activision, Call of Duty: Modern Warfare'deki kazançlarının tüm zamanların en çok satan Call of Duty oyunu olan Black Ops 4'teki mikroişlemci satışlarına kıyasla "iki katından fazla" olduğunu söyledi.

Modern Warfare'in mikro işlemleri kısmen, ücretsiz oynanabilen battle royale oyunu Warzone'dan geliyor. Activision, battle pass dışında satın almak için düzenli olarak yeni özelleştirme öğeleri yayınlıyor. Modern Warfare, franchise'ın geleneksel sezon geçiş modelini tüm haritaları ücretsiz olarak vererek ve Season Pass'i Battle Pass ile değiştirerek farklılaştırmıştı.

Activision Blizzard ayrıca Call of Duty: Mobile'ın 5. Sezon sürümünden mikro ödemelerden çok para kazandı. Activision Blizzard, bu yeni lansmanın Sezon 1'den beri oyun için "en yüksek aylık oyun içi net satışlara" yol açtığını söyledi.