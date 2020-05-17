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Acun Ilıcalı açıkladı! Arkadaşları Ersin Korkut'a Mess'e benzeyen köpek aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle elenen Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini alınca yıkılmıştı. Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a arkadaşlarının ölen köpeğine benzer bir köpek aldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Arkadaşları Ersin Korkut'a Mess'e benzeyen köpek aldı!

Acun Ilıcalı, salı günü Survivor'dan elenen Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini verememişti. Acı haberi veremeyen Ilıcalı, Korkut'un kuzeni olan oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan yardım istemişti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için kendisine Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.

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Dominik'ten yayına katılan Acun ılıcalı ilk olarak orada bulunan ve Ersin Korkut'un hayatını kaybeden köpeğine çok benzeyen bir köpeği yayına çıkardı.

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Ilıcalı, Ersin Korkut'un arkadaşlarının ünlü oyuncuya, ölen köpeğine benzer bir köpek aldıklarının müjdesini verdi.

Ilıcalı köpeğin 6 aylık olduğunu söyledi. Ilıcalı açıklamasında "Ersin'e göstermedik ilk başta şok olmasın diye. Önden anlattık ona sonra tepki göstermedi. Ama Ersin'e arkadaşları Mess'e benzeyen bir köpek almış" dedi.

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