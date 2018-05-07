Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Damla Can, Şeyma Subaşı'nın arkadaşı mı?

Survivor hakkında sosyal medyadan sorulan soruları ve merak edilenleri Acun Ilıcalı canlı yayında cevapladı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Instagram'dan gelen soruları cevaplayacağımı söylemiştim. 30 bin soru geldi. Bunların arasında 70-80 tanesini cevaplayacağım. Seyircilerimiz bunun cevabını çok iyi biliyor. Yarışmacıların arasındaki dengesizlikten dolayı. Bu sene bir konsept denedik. Bundan 10 sene önce Fenerbahçe-Galatasaray yapmıştık. Tutmadı. Yenilikler yapmaya çalıştık. All Star karşısında Gönüllüler bize heyecan verdi. Planladığımız gibi olmadı. Bir takım devamlı yenmeye başladı. Burada bir ümitsizlik gördük. Bizim bu duruma bir şey yapmamamız duruma müdahale edemediğimiz gösterdi."

BİRLEŞME PARTİSİNE KATILACAK ÜNLÜ İSİMLER

"Birincisi takımların DNA'sını bozmayalım dedik. Karman çorman iki takım olmasın istedik. İki isim olması gerekiyordu. Ünlüler-Gönüllüler yaptık. Eski ünlüler ve eski gönüllüleri ayırdık. Ünlüler tarafına zayıf bir yarışymacı koyup, takımı aşağıya çekmek istemedik. Mustafa Kemal de oraya geçince parladı.