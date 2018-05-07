Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor Damla Can, Şeyma Subaşı'nın arkadaşı mı?

Survivor hakkında sosyal medyadan sorulan soruları ve merak edilenleri Acun Ilıcalı canlı yayında cevapladı.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Instagram'dan gelen soruları cevaplayacağımı söylemiştim. 30 bin soru geldi. Bunların arasında 70-80 tanesini cevaplayacağım. Seyircilerimiz bunun cevabını çok iyi biliyor. Yarışmacıların arasındaki dengesizlikten dolayı. Bu sene bir konsept denedik. Bundan 10 sene önce Fenerbahçe-Galatasaray yapmıştık. Tutmadı. Yenilikler yapmaya çalıştık. All Star karşısında Gönüllüler bize heyecan verdi. Planladığımız gibi olmadı. Bir takım devamlı yenmeye başladı. Burada bir ümitsizlik gördük. Bizim bu duruma bir şey yapmamamız duruma müdahale edemediğimiz gösterdi."
BİRLEŞME PARTİSİNE KATILACAK ÜNLÜ İSİMLER
"Birincisi takımların DNA'sını bozmayalım dedik. Karman çorman iki takım olmasın istedik. İki isim olması gerekiyordu. Ünlüler-Gönüllüler yaptık. Eski ünlüler ve eski gönüllüleri ayırdık. Ünlüler tarafına zayıf bir yarışymacı koyup, takımı aşağıya çekmek istemedik. Mustafa Kemal de oraya geçince parladı.
Birleşmeye Aleyna Tilki, İbrahim Büyükak gelecek."
YORUMLAR HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLER
"Seyircilerimizden şunu rica ediyorum. İş fanatizme dönmüş durumda. Bizim yorumcularımız kimseyi tanımıyor. Yorumcu seyircinin dediğini mi yapsın? Hata yapıyorlarsa da haftada 15 saat yayına çıkıyorlar. Fanatizm iyi değil. Şuur kapanması olmaması lazım. İlgi göstermek, ciddi şekilde takip etmek güzel. Oradaki kardeşlerimizin yaşı da küçük. Onların heyecanını da anlıyorum. Bazen komik şeyler yazıyorlar. 3 sene önce ne yaptığımı yazıyorlar. '2015'te Semih kalan oyların tamamını açmanı istemişti, kabul etmemiştin. Turabi isteyince açtın' diyor. Negatif bir şey yazıldığı zaman benim moralim bozulmuyor. Gülümsüyorum. Çok hassas konular dışında elbette. Hayatımda kimseye dava açmışlığım yoktur. eksisozluk'te Survivor'a ilgi duyan bir grup var. Onları takip ediyorum."
DAMLA, ŞEYMA SUBAŞI'NIN ARKADAŞI MI?
"Puzzle koysak 'Adem yapmasın' diyen oluyor. Havuz koyduğumuz zaman 'Gönüllüler kazansın' diye oluyor. İki taraftan 2 aday çıkması bizim için daha iyi değil mi? Son parkur havuzdu. Biri bize anlatsın o zaman. Biz neden havuz koyuyoruz? Parkurlar 15 gün önceden hazırlanıyor. Birisinin kazanması bize ne avantajı olabilir. Arkadaşın diyorsanız? Benim arkadaşlarım daha bir şey kazanmadı. Ben rap hastasıyım. O Ses'te bir tane rapci kazanmadı. Adem derseniz yazın beraberdik. Hilmi Cem, dizisini bırakıp geldi. Burada ne dönüyor olabilir. 'Damla Şeyma'nın arkadaşı' dediler. Arkadaşı olsa ne olur. Zaten tanışmıyor. Şeyma'nın tek tandığı Marcus'tu. İlk hafta elendi adam."
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