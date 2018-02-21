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Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 00:57 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor'daki eleme konseyinde yarışmacıları üzen bir haber verdi. Survivor 2018'de hastalanan Gamze Aksu'nun yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Acun Ilıcalı, 'Gamze'nin Survivor hayatı bitti. Kendisi Recep İvedik'te oynamıştı. Ama fiziksel olarak orasının film, burasının ise gerçek Survivor olduğunu anlamış oldu' dedi. Survivor 2018'de Gönüllüler takımına Gamze'nin yerine yeni bir yarışmacı katılacak.

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Survivor 2018'de sakatlığı bulunan Hakan Hatipoğlu ile hastalık geçiren Gamze Aksu ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'a devam edemeyeceği kesinleşen ismi açıkladı. Ilıcalı, Gönüller takımındaki Gamze Aksu'nun sakatlığını geçmediğini ve doktor kararıyla Gamze'nin Survivor'dan ayrıldığını duyurdu.

'HAKAN HATİPOĞLU'NUN DURUMU HENÜZ BELİRSİZ'

Survivor'da sakatlanan Hakan ve Gamze'nin hastanede tedavileri devam ediyor. Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a dönüp dönmeyeceğinin henüz belli olmadığını açıklayan Ilıcalı, 'Hakan ile ilgili bilgi sahibi değilim. Müşahede altında. Survivor'a devam edip etmeyeceği henüz belli değil.' dedi.

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Gamze Aksu'nun ise sakatlığından dolayı Survivor hayatının bittiğini söyleyen Acun Ilıcalı 'Gamze doktor kontrolü altındaydı. Doktorumuz Metin Kuş, Gamze'nin Survivor'a devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Gamze'nin Survivor hayatı bitti. Kendisini biliyorsunuz Recep İvedik'ten hatırlıyoruz. Ama fiziksel olarak orasının film, burasının ise gerçek olduğunu anlamış oldu. Şu anda Survivor macerası Gamze için bitti. Önümüzdeki günlerde yerine yeni yarışmacı gelecek ve takıma dahil olacak' diye konuştu.

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'SURVIVOR'DA SAĞLIK KONUSUNDA RİSK ALMAYACAĞIZ'

Acun Ilıcalı Survivor 2018'deki sağlık kriterlerini de açıkladı ve şunları söyledi:

'Survivor'da çok değerli bir doktorla çalışıyoruz. Kendisi benim de sağlığımı emanet ettiğim birisi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda çok hassas. Tam olarak ikna olmadığı sürece izin vermiyor. Sağlık konusunda çok hassasız hiç bir risk almayacağız. Bir yarışmacı oynamak istemediğini söylediği anda oynamıyor. Doktorumuz oynayabileceğine inanıyorsa da yine oynamaz ama karşı takıma seçme hakkı veriyoruz bu durumda. Ama bunun nedeni yıllar önce aldığımız bir karar. Biz riski her türlü minimize edelim. Biz her türlü tedbiri bu yüzden alıyoruz. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen yarışmacı bizde hiç bir türlü yarışmaz'

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SURVIVOR'DAN SAKATLIĞINDAN DOLAYI AYRILAN GAMZE AKSU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu, çok küçük yaşlardayken artistik jimnastiğe merak sardı ve tam 14 yıl bu sporu devam ettirdi. Sport hayatına kule atlama sporuyla devam eden Gamze Aksu, Modern Dans Bölümü’ne girdikten sonra sakatlama yaşadı ve bu nedenle Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söyledi. Grubu ile İzmir’de, İstanbul’da konserler verdi.

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Genç dinamik ve güzel oyuncu Gamze Aksu, 1,72 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır

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Senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan ve D Productions tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak katıldıktan sonra çeşitli kliplerde ve reklamlarda rol aldı. Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 4 filminde "Ebru" rolünde oynayan Gamze Aksu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele ediyor.

Gamze Aksu, son olarak bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde de izleyici önüne çıktı. Gamze Aksu son olarak, Survivor yarışmasında geçirdiği sakatlıkla gündeme geldi.

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madem sağlık konusunda risk almıcan hakanı neden bekletiyorsun
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