MAGAZİN

Acun Ilıcalı açıklama yaparken arkadan duyulan ses olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitiren Acun Ilıcalı, adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulunurken bir vatandaşın "Acun abi beatbox yapacağım" diye bağırması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı açıklama yaparken arkadan duyulan ses olay oldu

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı 8 yıl aşk yaşadığı Şeyma Subaşı ile 19 Eylül 2017'de Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturmuş, çiftin 250 kişilik düğünü St. Tropez'deki ünlü plaj Bagatella'da yapılmıştı.

Evliliklerinin üzerinde 4 aydır kara bulutlar dolaşan çift, dün 14.00'te, boşanmak üzere Silivri Adliyesi'ne aynı araçla geldi. Yanlarında avukatları Dr. Hakan Öncel vardı. Yüzleri gülüyordu.

Çiftin 14 ay süren evliliği 8 dakikada bitti.

MAL PAYLAŞIMI

Gizlilik kararı bulunan dava sonucu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın (5) üzerine yapacak. Ayrıca Melisa'nın eğitim, sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

'İKİMİZ DE ÜZGÜNÜZ'

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı: ''İkimiz de üzgünüz. Konuştuk, denedik, ama ailemizi kurtaramadık. Yürümedi. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Hayatta her şeyin bir çaresi var, bir tek ölüme çare yok. İkimiz için de iyisi olsun. Popüler olmamızdan dolayı sosyal medyada çok çirkin dedikodular çıkıyor. Lütfen bunlara rağbet edilmesin. İnsani yönden bakmanızı istiyorum. Biz aşkla ve severek evlendik. Gördüğünüz gibi saygıyla ayrılıyoruz.''

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda Acun Ilıcalı açıklamada bulunduğu sırada bir vatandaşın "Acun abi beatbox yapacağım" diye bağırması ise sosyal medyada adeta gündem oldu.

PARTNERRed Dead Online Beta bugün başlıyor!Red Dead Online Beta bugün başlıyor!
Herkes ayrıldıklarını konuşuyordu! Sarp şaşırttıHerkes ayrıldıklarını konuşuyordu! Sarp şaşırttı
Kalıpların dışında...Herkes onun peşinde! Kalıpların dışında...Herkes onun peşinde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanma Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanma

En Çok Okunan Haberler

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Binali Yıldırım'a 'İstanbul' için özel protokol uygulanacak' iddiası!

Binali Yıldırım'a 'İstanbul' için özel protokol uygulanacak' iddiası!

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Sakatlanıp hastaneye gidince...

Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Sakatlanıp hastaneye gidince...

Okuyucu Yorumları 6 yorum
şeyma abla hayırlı işler iyi vurgun yaptın :) projen sana büyük kazanç sağladı tebrikler :)
:)))))))))))))) sanki survivor dan birini eliyor gibi konuşmuş :)
zenginin (Malı) züğürdün ağzını yorar lafı bu sanırım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bensu Soral'dan cimrilik açıklaması

Bensu Soral'dan cimrilik açıklaması

Acun Ilıcalı ile adı anılan Deren Talu'nun avukatından açıklama

Deren Talu'nun avukatından açıklama

Çİğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil'e gerekirse organlarımı veririm

'Mehmet Ali Erbil'e gerekirse organlarımı veririm'

Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy'la fotoğrafını paylaştı

Herkes ayrıldıklarını konuşuyordu! Sarp şaşırttı

Iskra Lawrence şovunu yaptı!

Kalıpların dışında...Herkes onun peşinde!

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Kafeye icra şoku! Şeyma'dan jet açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.