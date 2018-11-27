Acun Ilıcalı açıklama yaparken arkadan duyulan ses olay oldu

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı 8 yıl aşk yaşadığı Şeyma Subaşı ile 19 Eylül 2017'de Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturmuş, çiftin 250 kişilik düğünü St. Tropez'deki ünlü plaj Bagatella'da yapılmıştı.

Evliliklerinin üzerinde 4 aydır kara bulutlar dolaşan çift, dün 14.00'te, boşanmak üzere Silivri Adliyesi'ne aynı araçla geldi. Yanlarında avukatları Dr. Hakan Öncel vardı. Yüzleri gülüyordu.

Çiftin 14 ay süren evliliği 8 dakikada bitti.

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Gizlilik kararı bulunan dava sonucu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın (5) üzerine yapacak. Ayrıca Melisa'nın eğitim, sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

'İKİMİZ DE ÜZGÜNÜZ'

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı: ''İkimiz de üzgünüz. Konuştuk, denedik, ama ailemizi kurtaramadık. Yürümedi. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Hayatta her şeyin bir çaresi var, bir tek ölüme çare yok. İkimiz için de iyisi olsun. Popüler olmamızdan dolayı sosyal medyada çok çirkin dedikodular çıkıyor. Lütfen bunlara rağbet edilmesin. İnsani yönden bakmanızı istiyorum. Biz aşkla ve severek evlendik. Gördüğünüz gibi saygıyla ayrılıyoruz.''

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda Acun Ilıcalı açıklamada bulunduğu sırada bir vatandaşın "Acun abi beatbox yapacağım" diye bağırması ise sosyal medyada adeta gündem oldu.

