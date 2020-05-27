Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oluyor! Canlı yayın ne zaman?

Acun Ilıcalı, son olarak 2 milyon olan Instagram canlı yayın izlenme rekorunu kırdı. Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının Instagram canlı yayını 3 milyon kişi tarafından izlenmiş ve yeni dünya rekoru olmuştu. Ilıcalı'nın dünya rekoru haberi medyada ilk sıralarda yer aldı.

YouTube kanalından yaptığı canlı yayınlarla büyük ilgi gören gazeteci Cüneyt Özdemir de Acun Ilıcalı'yı yayınına konuk alıyor. Cüneyt Özdemir, Acun Ilıcalı'nın 27 Mayıs Çarşamba akşamı 20.00'de canlı yayın konuğu olacağını ve seyircilerden gelen soruları da ileteceğini açıkladı.

Sizin de sorularınızı soracağım her zamanki gibi.... https://t.co/1Mdlo31rW8 — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) May 26, 2020



