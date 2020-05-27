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Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oluyor! Canlı yayın ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 02:28 | Son Güncelleme

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olacak. Survivor yarışmacıları ile birlikte Instagram'dan yaptığı canlı yayınla dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı, son günlerin en fazla konuşulan isimlerinden oldu. Ilıcalı, canlı yayında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayacak.

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oluyor! Canlı yayın ne zaman?

Acun Ilıcalı, son olarak 2 milyon olan Instagram canlı yayın izlenme rekorunu kırdı. Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının Instagram canlı yayını 3 milyon kişi tarafından izlenmiş ve yeni dünya rekoru olmuştu. Ilıcalı'nın dünya rekoru haberi medyada ilk sıralarda yer aldı.

YouTube kanalından yaptığı canlı yayınlarla büyük ilgi gören gazeteci Cüneyt Özdemir de Acun Ilıcalı'yı yayınına konuk alıyor. Cüneyt Özdemir, Acun Ilıcalı'nın 27 Mayıs Çarşamba akşamı 20.00'de canlı yayın konuğu olacağını ve seyircilerden gelen soruları da ileteceğini açıkladı.


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