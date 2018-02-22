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Acun Ilıcalı'dan Afrin mesajı: Kalbimiz Afrin'de

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Televizyoncu Acun Ilıcalı, "Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de" dedi

Acun Ilıcalı'dan Afrin mesajı: Kalbimiz Afrin'de

Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2018 All Star' için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nden, yarışmacılar ve ekibi ile birlikte Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

Ilıcalı, Afrin'deki teröristleri temizlemek için Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çok zor şartlarda şerefli bir mücadele veren kahraman Türk askerlerinin duacısı olduklarını ifade etti.

YARIŞMACILARIN DA KALBİ AFRİN'DE

Acun Ilıcalı, "Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de. Milletçe inandığımız ve birlik olduğumuz zaman önümüzde hiçbir kuvvetin duramayacağına inanıyorum. O zor şartlarda mücadele veren askerimizi desteklemek milletimizin her ferdi için hem görev hem de şeref. Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de" dedi.

REKLAM VE SMS GELİRLERİ MEHMETÇİK VAKFI'NA!

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: 'O Ses Türkiye' ve 'Survivor 2018 All Star' reklam ve SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz için yaptıkları fedakârlıkları biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Zaferden şüphemiz yok. İnşallah sağ salim ve zaferle dönerler"

Memleketi Erzurum'un kalbinde özel bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Memleketimin gelişmesine vesile olacak sosyal projelere destek vermek benim için her zaman onur ve gurur kaynadığıdır" dedi. (Ntv)

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı survivor 2018 Afrin

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