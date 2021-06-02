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  4. Acun Ilıcalı'dan Çağla Altunkaya'lı ilk poz! Şeyma Subaşı beğenisini esirgemedi

Acun Ilıcalı'dan Çağla Altunkaya'lı ilk poz! Şeyma Subaşı beğenisini esirgemedi

02.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü medya patronu ve televizyoncu Acun Ilıcalı son paylaşımı ile dikkatleri çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde 52 yaşına basan Ilıcalı, doğum gününde ailesi ve dostları ile birlikte çekindiği fotoğrafları yayınladı. Ünlü televizyoncunun yayınladığı fotoğraflarda ilgi çeken bir kare ise sevgilisi Çağla Altunkaya'nın da yer alması oldu.

Acun Ilıcalı'dan Çağla Altunkaya'lı ilk poz! Şeyma Subaşı beğenisini esirgemedi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimz günlerde 52 yaşına batı. Ilıcalı doğum gününe ait kareleri İnstagram hesabından paylaştı. Ilıcalı'nın yayınladığı fotoğraflarda uzun süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekti. Ünlü televizyoncu doğum günü bahanesiyle genç sevgilisi ile ilk paylaşımını da yapmış oldu. Nikah masasına oturmasına sayılı gün kalan eski eşi Şeyma Subaşı ise, fotoğraf karelerine beğeni atması ile şaşırttı.

ALLAH 3 KITADA KIZLARIM İLE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAYI NASİP ETTİ

TV8 kanalı ve Exxen platformunun sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. 52 yaşına basan Ilıcalı, ailesi ve dostlarıyla kutladığı doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. ünlü televizyoncu paylaşımının altına ise "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler." notunu düştü.

DOĞUM GÜNÜ BAHANESİYLE İLK KEZ PAYLAŞTI

Yeni yaşını sevdikleri ile kutlayan ve bugünden karelerini paylaşan Acun Ilıcalı'nın gönderisindeki o detay dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir birlikte olduğu genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yan yana çekindikleri kareyi yayınladı. Ilıcalı, doğum günü bahanesiyle ilk defa sevgilisi ile pozuna yer vermiş oldu. Ünlü televizyoncunun paylaşımına bir kaç haftaya mısırlı sevgilisi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı'da beğenisini esirgemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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