MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Meksika televizyon tarihinin en büyük anlaşmalarından birine imza attı. Ilıcalı, Meksika’da yayın yapan Azteca 1 kanalının tüm içeriklerini Acun Medya'nın yapacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü televizyoncu şu bilgiyi verdi:

Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz. 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek. Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum. Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız...

150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA!

Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülke için yarışma programları hazırlayan Acun Medya'nın bu anlaşmanın karşılığında 150 milyon dolar alacağı öğrenildi.

5b4858e666a97cdd5f41ebcc

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz şokuDemet Akalın’ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz şoku
Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşkaGüllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Acun Medya meksika

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Kediciklerin neden birbirine benzediği ortaya çıktı

Kediciklerin neden birbirine benzediği ortaya çıktı

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
boş işler müdürlüğü
Diğer Haberler
Gonca Vuslateri sırtına bakın ne dövmesi yaptırdı

Gonca Vuslateri sırtına bakın ne dövmesi yaptırdı

İrem Derici son halinden memnun değil mi? 10 kilo aldı

İrem Derici son halinden memnun değil mi? 10 kilo aldı

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz şoku

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz şoku

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor!

Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor!

Star TV o yapımı yayından kaldırdı diğerleri de kaldırılacak!

Star TV o yapımı yayından kaldırdı diğerleri de kaldırılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.