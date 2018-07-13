Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü televizyoncu şu bilgiyi verdi:

Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz. 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek. Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum. Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız...

150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA!

Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülke için yarışma programları hazırlayan Acun Medya'nın bu anlaşmanın karşılığında 150 milyon dolar alacağı öğrenildi.





