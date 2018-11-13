Acun Ilıcalı'dan Eser Yenenler'e: İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?

Ekran maceralarına Üç Adam olarak başlayan Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç bir noktadan sonra ayrılmış ve kariyerlerini farklı kulvarlarda sürdürmeye başlamıştı.

Kısa bir süre önce dostluklarını da bitirdiklerine dair haberleri jet hızıyla yalanlayan üçlüden Eser Yenenler, TV 8 ekranlarında kendi adını taşıyan bir şov programıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu programın haberini takipçilerine duyururken gündemdeki haberlere dair esprili göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.

Ilıcalı ayrıca programla ilgili olarak ilk bölüme konuk olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un da fikirlerini aldı. Acun yayınladığı videoda Eser Yenenler'e gülerek "İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?" dedi. Bakın ünlü oyuncular bu soruya nasıl yanıt verdi: