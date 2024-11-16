Acun Ilıcalı'dan İngiliz basınına sert hakem eleştirisi! ''Hataları sonuçlarımızı etkiledi''

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz basınından Hull Live'a sahibi olduğu Hull City hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamları;

''MEMNUN DEĞİLİZ''

"Sezon başlangıcı beklediğim gibi olmadı. Bu durumdan memnun değiliz ama bunun nedenleri olduğuna inanıyorum. Her şeyi daha iyi hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

''PROTESTOYA BAŞLAYABİLİRLER''

"Herhangi bir maçta, bir taraf kaybettiğinde, taraftarlar hemen protestoya başlayabilir. Bu futbolun bir tarafıdır ancak diğer tarafta, birkaç gün sonra, doğru olduğuna inandığım yargılara varabilir, her şeyi analiz edebilirsiniz. Taraftarlarımızın hayal kırıklıkları tamamen anlaşılabilir ama belki benim açımdan baktıklarında farklı bir görüşe sahip olabilirler."

''EN ŞANSSIZ DÖNEMİMİZ OLDU''

"Şu anda Tim'i (Kulübün teknik direktörü Tim Walter) suçlayacak ya da yargılayacak durumda değiliz. Benim açımdan Tim'i yargılamak için büyük resme bakmam gerekiyor ve sadece bir maçta, Norwich City maçında (Hull City, Norwich City'ye 4-0 kaybetti) kazanma şansımız yoktu. Bunun dışında diğer 14 maçta kazanma şansımız vardı. Burada bulunduğum yaklaşık üç yıl boyunca sahada bazı şanssızlıklar yaşadık ama son dört ay açık ara en şanssız dönemimiz oldu."

''HAKEM HATALARI SONUÇLARI ETKİLEDİ''

"Örneğin, hakem hatalarının sonuçlarımızı etkilediğini düşündüğüm iki maç sayabilirim. Birinde çok net bir el vardı, diğerinde ise hakem rakip takımın savunmacısı gibiydi ve verilmeyen bir penaltı vardı. Bunun dışında, şu anda yaşadığımız sakatlıklar, yazın kadromuza kattığımız en iyi oyunculardan ikisini kaybettiğimiz çok şanssızız. Onlara en iyi dileklerimi gönderiyorum. (Liam Millar ve Muhammed Belloumi)

''HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI''

"Taraftarlarımızın kötü performansla ilgili düşüncelerini anlıyorum ancak oyuncularımız geri döndüğünde tarzımın doğru olacağına inanıyorum. Şu ana kadar ilk yarıda 2 ya da 3-0 öne geçebileceğimiz iki ya da üç maç oldu ama ne yazık ki bu maçlarda puan kaybettik. Bu hayal kırıklığı yarattı."

''OCAK AYINDA SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

"40 gün sonra önümüzde bir transfer dönemi var ve takımda sakatlıkların ve bazı bölgelerde eksiklik olduğunu biliyoruz. Ocak ayında bu sorunları çözmek için çok çalışacağız. Her zaman söylediğim gibi, kar etmek için burada değilim, yaptığım her şey Hull City'yi başarılı kılmak için."