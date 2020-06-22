Acun Ilıcalı'dan Masterchef açıklaması: Lütfen başvurmayın! Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor?

Survivor 2020'nin 114. bölüm konsey toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yeni sezonuyla yayınlanacak olan Masterchef ile ilgili açıklama yaptı.

"Başıma ilk kez geliyor" diyen Ilıcalı, "Masterchef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvuralara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen Masterchef'e lütfen başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın" dedi.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmasının Survivor 2020'nin finalinden 2 gün sonra TV8'de yayınlanmaya başlayacağını açıkladı. Masterchef'in yeni sezon jürisinde ise yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alması bekleniyor.



