Acun Ilıcalı'dan Nusret'e: Dünyayı fethetti ama...

Yaptığı her hareket ile olay yaratan Nusret geçtiğimiz gün Survivor'a konuk olmuştu. Acun’un özel uçağı ile Miami’den Dominik’e gelen Nusret’i Acun motoruyla karşılamıştı.

Araları iyi olan iki ünlü isim her fırsatta bir araya geliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam da Nusret ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve bir nevi teşekkür etti.

Ilıcalı fotoğrafına "Dünyayı fethetti ama bizden vazgeçmedi. Dostlarını unutmaz" notunu düştü. Ilıcalı'nın bu fotoğrafına beğeni yağdı.

