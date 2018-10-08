MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'de Jet Sosyete açıklaması!

DİZİ HABERLERİ  | 08.10.2018 02:24 | Son Güncelleme

Acun llıcalı yeni sezonda TV8'de yayınlanacak olan Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisiyle ilgili O Ses Türkiye'de açıklama yaptı. Ilıcalı, 'Jet Sosyete kanalımızda olduğu için gururluyuz' dedi.

Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'de Jet Sosyete açıklaması!

O Ses Türkiye'de TV8 izleyicilerine Jet Sosyete'nin yayına başlayacağı günü duyuran Acun Ilıcalı, fenomen diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisi TV8'e transfer olmuştu. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete için Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de övgü dolu ifadeler kullandı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu ve Hasibe Eren'in paylaştığı yapım için Acun Ilıcalı "Jet Sosyete kanalımızda olduğu için gururluyuz" derken, programın jüri üyeleri Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan da dizi hakkında yorum yaptı.

Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle Çarşamba 20.00'de TV8'de!

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Savaşçı'da nefes kesen final sahnesi! Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandıSavaşçı'da nefes kesen final sahnesi! Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Çukur 2. sezon 4. yeni bölüm fragmanı! İdris Koçovalı'dan Selim'e büyük şok!Çukur 2. sezon 4. yeni bölüm fragmanı! İdris Koçovalı'dan Selim'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete TV8 jet sosyete yeni sezon Acun Ilıcalı o ses türkiye

En Çok Okunan Haberler

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!

Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşçı'da nefes kesen final sahnesi! Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Savaşçı'da nefes kesen final sahnesi! Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur 2. sezon 4. yeni bölüm fragmanı! İdris Koçovalı'dan Selim'e büyük şok!

Çukur 2. sezon 4. yeni bölüm fragmanı! İdris Koçovalı'dan Selim'e büyük şok!

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni sezonda sürpriz transfer

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni sezonda sürpriz transfer

Kim Milyoner Olmak İster 778. bölümde Friedrich Nietzsche sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster 778. bölümde Friedrich Nietzsche sorusu!

Erkenci Kuş öpüşme sahnesinden sonra reyting sıralamasına hızlı giriş yaptı

Erkenci Kuş öpüşme sahnesinden sonra reyting sıralamasına hızlı giriş yaptı

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.