Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'de Jet Sosyete açıklaması!

O Ses Türkiye'de TV8 izleyicilerine Jet Sosyete'nin yayına başlayacağı günü duyuran Acun Ilıcalı, fenomen diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisi TV8'e transfer olmuştu. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete için Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de övgü dolu ifadeler kullandı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu ve Hasibe Eren'in paylaştığı yapım için Acun Ilıcalı "Jet Sosyete kanalımızda olduğu için gururluyuz" derken, programın jüri üyeleri Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan da dizi hakkında yorum yaptı.

Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle Çarşamba 20.00'de TV8'de!



