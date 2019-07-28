MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan Seren Serengil açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Gel Yazın Konuşalım programında sunuculuk yapan Seray Sever'in açıklamalarının ardından kanalın sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirenSeren Serengil'e Ilıcalı'dan yanıt geldi.

Acun Ilıcalı'dan Seren Serengil açıklaması

TV8 ekranlarında yer alan Gel Yazın Konuşalım programında sunuculuk yapan Seray Sever "Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin!" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Günlerdir eleştirilerin odağında olan Sever'e bir tepki de Seren Serengil'den gelmişti. Serengil Sever'in açıklamalarının ardından Tv8'i hedefe koymuştu. Serengil Acun Ilıcalı'yı ima ederek "İşte herkesi oturtursan oralara olacağı bu... Bu TV8'in magazin olayını yapamadı gitti. Fasulye almayacaksın diyen bir sunucuları var çok klas" yorumunda bulundu.

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Polemiklere pek girmemesiyle bilinen Acun Ilıcalı Serengil'e Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Ilıcalı açıklamasında "Serengil'in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba" dedi.

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Bu açıklamadan sonra Serengil'in tepkisi ne olacak merak ediliyor.


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