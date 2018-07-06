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Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

Survivor bitti ama yankıları sürüyor. Survivor 2019 için Acun Ilıcalı hız kesmeden çalışıyor. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, 'Survivor ve 'Exathlon'da gelecek sezonun ödüllerini kaleme aldı

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Yaşanan cinayetin ardından Acun Ilıcalı’nın “Survivor” setini Dominik’ten taşıyıp taşımayacağı tartışması sürüyor.
Ben “taşıyacağını tahmin etmiyorum” demiştim, Ali Eyüboğlu “yer araştırıyor” diye yazdı.

Aradan Dalyanlı turizmciler çıkıp Acun’a çağrıda bulundular, “Gel Survivor’ı Dalyan’da çek” diye.

Olmaz mı, elbette olur!

Kıbrıs’ta final çeken Acun, neden yarışmanın tamamını Dalyan’da ya da Türkiye’nin başka doğa güzelliğinde çekmesin?

Ama olmaması için önemli bir neden var.

Acun, Dominik’te sadece bize “Survivor” çekmiyor.

Yunanistan’a “Survivor” çekiyor, beş ayrı ülkeye “Exathlon” yarışmasını çekiyor ve Dominik’i Latin ve Kuzey Amerika’ya bir adımda ulaşacağı ayak olarak kullanıyor. Ama Dalyanlı turizmcilere sevinecekleri bir haber vereyim.

Acun, çalıştığı ülkelere Türkiye’yi tanıtmak için elinden geleni yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı survivır 2019

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