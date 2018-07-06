Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Yaşanan cinayetin ardından Acun Ilıcalı’nın “Survivor” setini Dominik’ten taşıyıp taşımayacağı tartışması sürüyor.

Ben “taşıyacağını tahmin etmiyorum” demiştim, Ali Eyüboğlu “yer araştırıyor” diye yazdı.

Aradan Dalyanlı turizmciler çıkıp Acun’a çağrıda bulundular, “Gel Survivor’ı Dalyan’da çek” diye.

Olmaz mı, elbette olur!

Kıbrıs’ta final çeken Acun, neden yarışmanın tamamını Dalyan’da ya da Türkiye’nin başka doğa güzelliğinde çekmesin?

Ama olmaması için önemli bir neden var.

Acun, Dominik’te sadece bize “Survivor” çekmiyor.

Yunanistan’a “Survivor” çekiyor, beş ayrı ülkeye “Exathlon” yarışmasını çekiyor ve Dominik’i Latin ve Kuzey Amerika’ya bir adımda ulaşacağı ayak olarak kullanıyor. Ama Dalyanlı turizmcilere sevinecekleri bir haber vereyim.

Acun, çalıştığı ülkelere Türkiye’yi tanıtmak için elinden geleni yapıyor.

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