Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması: Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz

Survivor Nisa, ödül oyunu sırasında kutuya tekme attığı için ayak bileğinden sakatlanmıştı. Tedavisi devam eden Nisa Survivvor'daki son oyunda yer almadı. Acun Ilıcalı da Instagram'dan yaptığı canlı yayında Nisa hakkında açıklamalarda bulundu.

Nisa'nın klinikte olması nedeniye oyunda yer almadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz ama bu konuda bizim yapacaklarımız belli. Yarışmacılarımız pırıl pırıl insanlar. Orada kötü bir insan yok. Bazılarını sevmeyebilirsiniz normaldir. Nisa gayet saygılı bir yarışmacı. Kendi ile ilgili bir takım sorunları var. Bize karşı yanlış bir hareketi olmadı. Nisa'nın şımarık olduğunu düşünmüyorum." dedi.

NİSA ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Survivor Nisa, ada konseyinde gönüllüler takımından ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Özür dileme anına kadar yayın sırasında 2-3 dakika sessiz kalan ve herkesi şoke eden Nisa'yı Yasin cesaretlendirmeye çalıştı. Bir süre konuşmayan Nisa "Takımdan ve en çok da sizden özür diliyorum" diyerek sustu.

Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın bu sözlerinden sonra şunları söyledi: "Sen çok Türk televizyonu seyretmiyordun bence... Belki acaba diyorum yarışmacıdan on yıldır programı biliyorlar belki sen o kadar zor olacağını tahmin etmeden geldin. Ben tüm tecrübemle şöyle görüyorum: Burada zaten zor olduğunu görüp gelmeyen de var. Beklemediğin bir zorlukla karşılaştığını ve bunun da sende böyle bir etki yarattığını düşünüyorum ben. Buraya mental olarak hazır olmayıp gelmen de sorun yok benden özür dilemene de gerek yok. Ben sana asla kızmıyorum bu çok doğal bir şey. Burada anormallik görüyorum. Sen bir mücadele veriyorsun; ailenden ve arkadaşlarından destek alıyorsun. Senin yaptığın hareketlerde ne bir saygısızlık gördüm ne bir tavır gördüm. Çok zorlanmana rağmen devam etmeni takdir ediyorum. Sana asla sinirlenmedik, kızmadık. İyi şeyler ümit ediyoruz seninle ilgili... Nisa çok konuşmadı ama ben onun yerine konuşmuş oldum."

