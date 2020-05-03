MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması: Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz

Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması: Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 21:01 | Son Güncelleme

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı son günlerde yarışmada adından en çok söz ettiren isim oldu. Acun Ilıcalı da Nisa hakkında açıklamalar yaptı. Ilıcalı, "Nisa'nın kendi ile ilgili bir takım sorunları var" dedi.

Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması: Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz

Survivor Nisa, ödül oyunu sırasında kutuya tekme attığı için ayak bileğinden sakatlanmıştı. Tedavisi devam eden Nisa Survivvor'daki son oyunda yer almadı. Acun Ilıcalı da Instagram'dan yaptığı canlı yayında Nisa hakkında açıklamalarda bulundu.

Nisa'nın klinikte olması nedeniye oyunda yer almadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz ama bu konuda bizim yapacaklarımız belli. Yarışmacılarımız pırıl pırıl insanlar. Orada kötü bir insan yok. Bazılarını sevmeyebilirsiniz normaldir. Nisa gayet saygılı bir yarışmacı. Kendi ile ilgili bir takım sorunları var. Bize karşı yanlış bir hareketi olmadı. Nisa'nın şımarık olduğunu düşünmüyorum." dedi.

NİSA ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Survivor Nisa, ada konseyinde gönüllüler takımından ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Özür dileme anına kadar yayın sırasında 2-3 dakika sessiz kalan ve herkesi şoke eden Nisa'yı Yasin cesaretlendirmeye çalıştı. Bir süre konuşmayan Nisa "Takımdan ve en çok da sizden özür diliyorum" diyerek sustu.

Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın bu sözlerinden sonra şunları söyledi: "Sen çok Türk televizyonu seyretmiyordun bence... Belki acaba diyorum yarışmacıdan on yıldır programı biliyorlar belki sen o kadar zor olacağını tahmin etmeden geldin. Ben tüm tecrübemle şöyle görüyorum: Burada zaten zor olduğunu görüp gelmeyen de var. Beklemediğin bir zorlukla karşılaştığını ve bunun da sende böyle bir etki yarattığını düşünüyorum ben. Buraya mental olarak hazır olmayıp gelmen de sorun yok benden özür dilemene de gerek yok. Ben sana asla kızmıyorum bu çok doğal bir şey. Burada anormallik görüyorum. Sen bir mücadele veriyorsun; ailenden ve arkadaşlarından destek alıyorsun. Senin yaptığın hareketlerde ne bir saygısızlık gördüm ne bir tavır gördüm. Çok zorlanmana rağmen devam etmeni takdir ediyorum. Sana asla sinirlenmedik, kızmadık. İyi şeyler ümit ediyoruz seninle ilgili... Nisa çok konuşmadı ama ben onun yerine konuşmuş oldum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladıKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladı
Hayalet Avcıları efsanesi ekranda!Hayalet Avcıları efsanesi ekranda!
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, Survivor Nisa, Survivor 2020, nisa bölükbaşı, survivor nisa neden yok, Survivor Nisa elendi mi?,

En Çok Okunan Haberler

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Bakan Koca '11 Mart'tan bu yana ilk' mesajıyla paylaştı

Bakan Koca '11 Mart'tan bu yana ilk' mesajıyla paylaştı

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Aycan için Acun Ilıcalı'dan açıklama: Ne yapacağımızı bilmiyorum

Acun'dan Survivor Aycan açıklaması: Ne yapacağımızı bilmiyorum

Survivor Berkan'dan Sercan için flaş sözler: Sinirini atamıyor

Survivor Berkan'dan Sercan için flaş sözler: Sinirini atamıyor

Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları

Neşeli Günler nerede çekildi?

Hayalet Avcıları konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?

Hayalet Avcıları efsanesi ekranda!

Bizim İçin Şampiyon konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon hikayesi gerçek mi?

Efsane yarış atı ve jokeyinin müthiş öyküsü!

Aslışah Alkoçlar terasta güneşlendi

Hülya Koçyiğit'in torunu terasta güneşlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.