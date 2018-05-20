Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Nagihan Karadere Survivor yarışmasında isyan etti!

Ümit Karan ve Mustafa Kemal Kurt ile tarışma yaşayan Nagihan, "Sanki palyaço oynatıyorlarmış gibi pis pis sırıtıyor. Yeter artık! Sizin eğlenceniz değilim ben. Bu kadar saygısızlık olmaz.

Kızıyla ayrı, erkeğiyle ayrı uğraşıyorum. Benimle dalga geçilmesini, beni ezmelerini kaldıramıyorum. Yemin ediyorum zerre kadar zevk almıyorum. Artık yarışmak da istemiyorum" sözleriyle dert yandı.

Takım arkadaşları, bench'te gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

ACUN'DAN TURABİ'YE: DİSKALİFİYE OLSAN...

Survivor'a 3. kez katılan, çoğu zamanda sert üslubu ve davranışları nedeniyle eleştirilen Turabi Çamkıran yine gündemde.

Survivor 2018'in 19 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, Acun Ilıcalı ve Turabi oyun öncesi konuştu. Acun yarışmacıya "Diskalifiye olsan tarihe geçersin..." dedi. Turabi ise"yapma abi, yapma gözünü seveyim" diyerek Acun'dan af diledi.



