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Acun Ilıcalı: Dominik'ten çıkmamız zor gözüküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Survivor için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, canlı yayına bağlanıp koronavirüsün vurduğu liglerle ilgili ve Survivor'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı: Dominik'ten çıkmamız zor gözüküyor

Survivor için Dominik'te olan Acun Ilıcalı koronavirüs sonrası Dominik'te kaldı. Öyle ki yarışmadan elenen yarışmacılar da Dominik'ten dönemiyor. Uçuşların iptal edilmesinin ardından Dominik'ta vakit geçiren ekiple ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

Survivor'da elenen yarışmacılar adada kaldı! Koronavirüs engeliSurvivor'da elenen yarışmacılar adada kaldı! Koronavirüs engeli

"DOMİNİK'TEN ÇIKMAMIZ ZOR"

"Türkiye'ye gidiş-geliş imkansız. Dominik'ten çıkmamız da zor gözüküyor. Dünyanın zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz. Bana sorarsanız, çok şanslı bir durumdayız. En azından burada üretim yapabiliyoruz, işimizi yapabiliyoruz. Ekibimle de hiç bu kadar uzun süre birlikte olamamıştım.

Bizim için bir kenetlenme dönemi oldu diyebilirim. Oyunlara karşı merakımı zaten biliyorsunuz, burada hemen futbol ligi kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak gideriyoruz."

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Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı dominik,

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