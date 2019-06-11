MAGAZİN

Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yıldız'a bakın ne taktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın Kilyos'ta düzenlenen düğününe katılan Acun Ilıcalı, hamile olan geline taktığı 10 bin euro değerindeki hediyeyle gündeme geldi.

Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yıldız'a bakın ne taktı!

Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız Kilyos'ta 400 kişilik bir düğün yaptı. Çiftin düğün dansı ve düğünde Seda Sayan'ın çektiği fotoğraflardaki filtre gündem olurken bir diğer gündem konusu ise Acun Ilıcalı'nın çifte ne hediye taktığıydı.

Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı iddialara göre geline hediye ettiği 10 bin euro değerindeki saatle adından bir kez daha söz ettirdi.

Kanalında program sunan Eser'e olan desteğini her zaman belli eden Acun Ilıcalı cömertliğiyle yine gündem oldu. Magazin Merkezi'nin haberine göre; Ilıcalı düğünde taktığı takı ile çok konuşuldu. Ilıcalı, Berfu Yıldız'a yaklaşık 10 bin Euro (65 bin TL) değerinde Rolex marka saat hediye etti.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Eser ve Berfu çitfinin eğlenceli düğünü adeta ünlü akınına uğradı. Bir süredir birlikte olan ancak kamera önüne çıkmayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, düğüne el ele katıldı. Çifti bu mutlu gününde Yılmaz Erdoğan, Aslı Enver, Murat Boz, Seda Sayan, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç gibi isimler yalnız bırakmadı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
evet vergi memurları, maliyeciler duydunuz mu ? uyumayın, hep garibanı yakalamayın...
Paralı yada Ünlüysen at hırsızıda olsan güzellik yarışmasında derece yapmış hatunun olur. Adam şanslı değil kadın karaktersiz çünkü
BUNDAN SONRA ARTIK ACUNUN BÜTÜN YAPITLARINA AMBARGO VAR ARTIK BU KENDİNİ BİLMEZ SANATCILARLA BİRLİKTE OLDUGU MÜDDETCE T8 ARTIK SEYRETMEYECEGİZ ACUNUNDA KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMEDİGİ MÜDDETCE
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