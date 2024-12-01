Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla'yı övdü! Hülya Avşar 'Kimse kusura bakmasın da...' deyince akla Şeyma Subaşı geldi

4 Eylül’de Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı, ünlü isim Hülya Avşar’a samimi açıklamalarda bulundu. Çağla Altunkaya’nın kariyerindeki başarısında önemli bir rol oynadığını belirten Ilıcalı’ya, Avşar’dan destek geldi.

Hülya Avşar, "Ben Çağla’yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız," diyerek, Altunkaya'ya olan hayranlığını dile getirdi. Bu sözlerin ardından, eski eş Şeyma Subaşı akla geldi.

AKLA ŞEYMA SUBAŞI GELDİ

Hülya Avşar'ın sözlerine sosyal medyada "Şeyma bunu beğenmedi" yorumları geldi.

Avşar bununla da kalmadı devamında, "Konuşacağı zamanı biliyor, oturacağı zamanı biliyor. Ben Çağla’yı çok seviyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise "Senin böyle düşünmen beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı ve ekledi:



"Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil. Sağ olsun her zaman da derdimi dert etmiş, benimle hep ilgilenmiş, bu başarılı dönemimde de bir sorun yaşatmayarak beni hep iyi hissettirmiştir."