Acun Ilıcalı: Eşim güzel yerlere gelecek
TV8’nin patronu Acun Ilıcalı ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı çekimlerinden sonra Instagram fenomeni eşi Şeyda Ilıcalı ile soluğu Etiler Fenix’te aldı.
Çıkışta yeni projelerine dair bilgi veren Ilıcalı, “Kolombiya ve Arjantin’de projelerimiz var. Amerika da çok önemli bir sinyal verdi. Çok çalışıyoruz” dedi. Subaşı da eşinin çok çalıştığını yeniledi: “Gerçekten çok yoruluyor. Daha da güzel yerlere gelecek.”
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması
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Acun Ilıcalı, “2018’de Kolombiya, Arjantin ve Amerika projelerimiz var.
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Televizyonculuktaki başarımızı tüm dünyada ispat etmek istiyorum” dedi.
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Şeyma Ilıcalı da “Acun gerçekten çok ama çok çalışıp büyük emek veriyor.
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Eşim, Allah’ın izniyle güzel yerlere gelecek” diye konuştu.
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