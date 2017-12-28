MAGAZİN

Acun Ilıcalı: Eşim güzel yerlere gelecek

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 11:02 | Son Güncelleme 5 saat önce

TV8’nin patronu Acun Ilıcalı ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı çekimlerinden sonra Instagram fenomeni eşi Şeyda Ilıcalı ile soluğu Etiler Fenix’te aldı.

Çıkışta yeni projelerine dair bilgi veren Ilıcalı, “Kolombiya ve Arjantin’de projelerimiz var. Amerika da çok önemli bir sinyal verdi. Çok çalışıyoruz” dedi. Subaşı da eşinin çok çalıştığını yeniledi: “Gerçekten çok yoruluyor. Daha da güzel yerlere gelecek.”

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması

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Acun Ilıcalı, “2018’de Kolombiya, Arjantin ve Amerika projelerimiz var.

Acun Ilıcalı, “2018’de Kolombiya, Arjantin ve Amerika projelerimiz var.
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Televizyonculuktaki başarımızı tüm dünyada ispat etmek istiyorum” dedi.

Televizyonculuktaki başarımızı tüm dünyada ispat etmek istiyorum” dedi.
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Şeyma Ilıcalı da “Acun gerçekten çok ama çok çalışıp büyük emek veriyor.

Şeyma Ilıcalı da “Acun gerçekten çok ama çok çalışıp büyük emek veriyor.
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Eşim, Allah’ın izniyle güzel yerlere gelecek” diye konuştu.

Eşim, Allah’ın izniyle güzel yerlere gelecek” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ZATEN , EN İYİ YERE SENİN YANINA GELMİŞ...
Bende yoruluyorum. Çok yoğunum bu ara telefonu kafamla omzumun arasına sıkıştırarak konuşuyorum bilgisayardan gelen maillere bakıyorum çay soğuyo hep.
dediklerin doğru ise sende iyi biyerlere geleceksin demekki...
AY CANIM KIYAMAM ÇOK MU YORULUYO EŞİN YAZIKKKKK. TABİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAK ZOR YAAAA
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