Acun Ilıcalı: Eşim güzel yerlere gelecek

Çıkışta yeni projelerine dair bilgi veren Ilıcalı, “Kolombiya ve Arjantin’de projelerimiz var. Amerika da çok önemli bir sinyal verdi. Çok çalışıyoruz” dedi. Subaşı da eşinin çok çalıştığını yeniledi: “Gerçekten çok yoruluyor. Daha da güzel yerlere gelecek.”