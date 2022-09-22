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Acun Ilıcalı hastaneden taburcu oldu! Acun Ilıcalı'dan motosiklet kazası sonrası ilk açıklama: Hepimiz hata yapıyoruz

22.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de geçtiğimiz pazartesi günü kızı Banu Ilıcalı ile birlikte motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ameliyat olan Acun Ilıcalı'nın koluna platin takıldığı belirtildi. Hastaneden çıkan Ilıcalı, "Dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus." diye konuştu.

Acun Ilıcalı hastaneden taburcu oldu! Acun Ilıcalı'dan motosiklet kazası sonrası ilk açıklama: Hepimiz hata yapıyoruz

İstanbul'da Kemerburgaz Caddesi’nde yaşanan kazada ters yönde seyreden hafif ticari araç, Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı. Ilıcalı ve kızı daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına altına alınmıştı.

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KOLUNA PLATİN TAKILDI

Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun’un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti.

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Koluna platin takılan Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Acun Ilıcalı hastaneden beraberindekilerle yürüyerek çıkış yaparken, kolunun sargılı olduğu görüldü.

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"BİZİ KALDIRIMA SIKIŞTIRMASI SONUCUNDA TALİHSİZ BİR KAZA YAŞADIK"

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Maalesef dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus. Tabi biraz hırpaladı, kalın bir kemikti kırılan. Hastanedeki herkes sağ olsun çok güzel ilgilendi. Bunun dışında arayıp soran yüzlerce dostuma çok teşekkür ederim, böyle olaylarda insanın sevildiğini hissetmesi acıyı biraz olsun gideriyor" diye konuştu.

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Ilıcalı daha sonra kendisini bekleyen arabayla hastaneden ayrıldı. (DHA)

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trafik kazası Acun Ilıcalı
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