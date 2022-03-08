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Acun Ilıcalı hayatını kaybeden arkadaşı Alpay Kazan'ı son yolculuğuna uğurladı

08.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Kazan için bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. En yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Acun Ilıcalı ise cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullanarak acısını paylaştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Alpay Kazan için dün ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine sevenleri ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı, cenazede duygusal anlar yaşadı. Kazan, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Acun Ilıcalı
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