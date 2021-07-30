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  4. Acun Ilıcalı ile anlaştığı söyleniyordu! İşte Zuhal Topal'ın yeni adresi

Acun Ilıcalı ile anlaştığı söyleniyordu! İşte Zuhal Topal'ın yeni adresi

30.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV gündüz kuşağında Sofrada programını sunan Zuhal Topal zam talebi karşılanmayınca programdan ayrıldı. İddialara göre Topal ATV ile anlaşma yaptı.

Acun Ilıcalı ile anlaştığı söyleniyordu! İşte Zuhal Topal'ın yeni adresi

Fox TV'de gündüz kuşağının sevilen yapımlarından Sofrada programında sunucu olan Zuhal Topal programdan ayrıldı. İddialara göre Topal sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi.

Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu söyleniyordu. Ayrılık haberlerinden sonra Topal'ın davalık olduğu Acun Ilıcalı ile anlaşma yaptığı söylense de son bu iddialar doğrulanmadı.

Son olarak UçanKuş’un haberine göre; Zuhal Topal, ATV ile anlaştı. Ünlü sunucu yeni sezonda öğlen kuşağında ekranlarda olacak.


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atv Acun Ilıcalı Zuhal Topal
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