Acun Ilıcalı ile anlaştığı söyleniyordu! İşte Zuhal Topal'ın yeni adresi

Fox TV'de gündüz kuşağının sevilen yapımlarından Sofrada programında sunucu olan Zuhal Topal programdan ayrıldı. İddialara göre Topal sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi.

Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu söyleniyordu. Ayrılık haberlerinden sonra Topal'ın davalık olduğu Acun Ilıcalı ile anlaşma yaptığı söylense de son bu iddialar doğrulanmadı.

Son olarak UçanKuş’un haberine göre; Zuhal Topal, ATV ile anlaştı. Ünlü sunucu yeni sezonda öğlen kuşağında ekranlarda olacak.



