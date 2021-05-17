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Acun Ilıcalı ile aralarında gerilim yaşanan Sercan Hamzaoğlu kimdir?

17.05.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcü Gazetesi yazarı Sercan Hamzaoğlu, dün yazdığı bir yazıda Acun Ilıcalı ve Ali Koç arasında anlaşmazlıklar yaşandığını iddia etti. Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı’dan ise cevap gecikmedi. Çok sert bir şekilde Sercan Hamzaoğlu’na cevap veren Ilıcalı, “Fitne sokmaya çalışıyorlar.” Dedi.

Acun Ilıcalı ile aralarında gerilim yaşanan Sercan Hamzaoğlu kimdir?

Sercan Hamzaoğlu’nun Sözcü Gazatesi’nde yayımladığı bir yazı, Acun Ilıcalı’yı sinirlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden Sercan Hamzaoğlu’na resmen ateş püsküren Ilıcalı, Ali Koç ile aralarında bir problem olmadığına dikkat çekti.

“FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN İÇİNE FİTNE SOKMA AMAÇLI”

Sercan Hamzaoğlu yazısında, fanatik Fenerbahçeli olan ve her fırsatta Fenerbahçe Spor Kulübüne destek veren Acun Ilıcalı hakkında bazı iddialarda bulundu. Ilıcalı’nın, Emre Belözoğlu’nun teknik direktör olarak getirilmesinden sonra takımla daha fazla ilgilendiği ve kadro bilgisi dahil birçok bilgiye kolay bir şekilde eriştiğini iddia etti.

Aynı zamanda Ali Koç’un yeni dönemde daha deneyimli bir isimle devam etme kararı aldığı da iddia edildi.

Söz konusu iddiaya göre; Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında gerilim yaşandı. Ali Koç'un Acun Ilıcalı'nın takımın çok içinde oluşuna tepki gösterdiği iddia edildi. Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isimin Acun Ilıcalı olduğu ve Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin arkasından takımla daha yakından ilgilenmeye başladığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
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Ilıcalı’nın ise Sercan Hamzaoğlu’nun bu iddialarına tepkisi gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Acun Ilıcalı; “Sercan Hamzaoğlu denen şahsın bugün hakkımda yaptığı haber belli ki bir plan dahilinde Fenerbahçe kulübünün içine fitne sokma amaçlı yapılan art niyetli ve yalan dolu bir haberdir.” Dedi.

Ilıcalı; “Başkanımız Ali Koç ile aramızda bahsi geçen konuların hiçbiri olmadığı gibi kendisi beni 2 gün önceki Kayseri maçında uçağında misafir etmiştir. Futbolcularımızla daha önce yenen ve takım içi birlikteliğin ispatı olan bir yemeğin Sivas maçından bir gün önce gibi gösterilmesi art niyetin kesin bir ispatıdır.” İfadelerini kullandı.

SERCAN HAMZAOĞLU KİMDİR?

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Sözcü Gazetesi’nde Spor Muhabirliği yapan Sercan Hamzaoğlu, son günlere damgasını vuran isimlerden oldu. Sözcü Gazetesi’nde yazdığı bir yazı ile gündemde kendine yer bulan Hamzaoğlu’nun koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor. Attığı tweetlerle de daha önce olay yaratan Hamzaoğlu, bu kez karşısında Acun Ilıcalı’yı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı Emre Belözoğlu
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