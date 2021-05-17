Acun Ilıcalı ile aralarında gerilim yaşanan Sercan Hamzaoğlu kimdir?

Sercan Hamzaoğlu’nun Sözcü Gazatesi’nde yayımladığı bir yazı, Acun Ilıcalı’yı sinirlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden Sercan Hamzaoğlu’na resmen ateş püsküren Ilıcalı, Ali Koç ile aralarında bir problem olmadığına dikkat çekti.

“FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN İÇİNE FİTNE SOKMA AMAÇLI”

Sercan Hamzaoğlu yazısında, fanatik Fenerbahçeli olan ve her fırsatta Fenerbahçe Spor Kulübüne destek veren Acun Ilıcalı hakkında bazı iddialarda bulundu. Ilıcalı’nın, Emre Belözoğlu’nun teknik direktör olarak getirilmesinden sonra takımla daha fazla ilgilendiği ve kadro bilgisi dahil birçok bilgiye kolay bir şekilde eriştiğini iddia etti.

Aynı zamanda Ali Koç’un yeni dönemde daha deneyimli bir isimle devam etme kararı aldığı da iddia edildi.

Söz konusu iddiaya göre; Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında gerilim yaşandı. Ali Koç'un Acun Ilıcalı'nın takımın çok içinde oluşuna tepki gösterdiği iddia edildi. Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isimin Acun Ilıcalı olduğu ve Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin arkasından takımla daha yakından ilgilenmeye başladığı öne sürüldü.