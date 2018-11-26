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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

ACUN Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, boşanmak için silivri adliyesi'ne geldi.

İstanbul (DHA) - ACUN Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, boşanmak için silivri adliyesi'ne geldi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, saat 13.50 sıralarında aynı araçla Silivri Adliyesi'ne geldi. Silivri Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma yaklaşık 8 dakika sürdü. Çift anlaşmalı olarak boşadı. Adliye çıkışında açıklama yapana Acun Ilıcalı, "Olmadı yürütemedik. Bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali spekülasyonlara, senaryolara rağbet edilmemesini rica ediyoruz. İkimiz de üzgünüz yürümedi. Hayırlısı olsun. İkimiz için de iyi günler olacaktır diye düşüyorum. Severek evlendik yürütemedik, saygıyla da ayrılıyoruz" dedi. Ilıcalı ve Subaşı aynı araçla adliyeden ayrıldı

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