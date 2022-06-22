Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemikle gündemde! Furkan Dede'nin sevgilisi ortaya çıktı

İlk olarak 'Var Mısın Yok Musun' programıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. Uzun süredir Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede'nin özel hayatı merak ediliyordu.

Gazeteci Arif Hür, Furkan Dede'nin sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.

Hür, "Son dönemde adından sıkça söz ettiren Furkan Dede'nin özel hayatı merak ediliyordu. Daha önce adı farklı isimlerle anılan Furkan Dede'nin sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu. Berçin Hanım medyatik bir isim değil.

İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Furkan Dede, sevgilisinin ailesiyle de tanışmış" ifadelerini kullandı.





