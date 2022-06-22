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Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemikle gündemde! Furkan Dede'nin sevgilisi ortaya çıktı

22.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede, yaptığı yorumlar ve Acun Ilıcalı ile girdiği polemik ile son dönemde gündemde. Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığının numara olduğunu söylemesi sonrası Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Özel hayatı merak edilen Furkan Dede'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemikle gündemde! Furkan Dede'nin sevgilisi ortaya çıktı

İlk olarak 'Var Mısın Yok Musun' programıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. Uzun süredir Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede'nin özel hayatı merak ediliyordu.

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Gazeteci Arif Hür, Furkan Dede'nin sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.

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Hür, "Son dönemde adından sıkça söz ettiren Furkan Dede'nin özel hayatı merak ediliyordu. Daha önce adı farklı isimlerle anılan Furkan Dede'nin sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu. Berçin Hanım medyatik bir isim değil.

İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Furkan Dede, sevgilisinin ailesiyle de tanışmış" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı
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