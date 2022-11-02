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Acun Ilıcalı işine son vermişti! Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ten kötü haber

02.11.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın işine son verdiği Survivor Ekstra programı sunucusu Semih Öztürk'ün evliliğinin sallantıda olduğu öne sürüldü. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un son paylaşımı, kafaları karıştırdı.

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ten kötü haber

2016 yılında Survivor'da yarışarak geniş kitlelerce tanınan Semih Öztürk, yarışma sonrasında Survivor Ekstra programında yorumcu koltuğunda oturmuştu. Eşinin paylaşımı nedeniyle işine son verilen Semih Öztürk hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

2014 yılında katıldıkları Ütopya programında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti, 2020 yılında sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin boşanma arefesinde olduğu ve ikilinin birtakım fikir ayrılıkları yaşadıkları öne sürüldü.

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk ve eşi hakkında şaşırtan iddia

DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

Semih Öztürk'ün, eşi Kurretülayn Matur'un dün akşam düzenlenen doğum günü partisine katılmaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ayrıca Semih Öztürk, eşinin doğum gününe dair herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk ve eşi hakkında şaşırtan iddia

Bir süredir Semih Öztürk ile yan yana görüntü vermeyen Kurretülayn Matur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin ''Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?'' sözünü paylaştı.

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk ve eşi hakkında şaşırtan iddia

SEMİH ÖZTÜRK TV8'DEN NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı Alpay Kazan'ı kanser nedeniyle kaybetti. Alpay Kazan ile Ütopya programından bu yana husumeti olan Kurretülayn Matur, Twitter hesabında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'helal olsun''' ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk ve eşi hakkında şaşırtan iddia

Arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümü ardından yapılan paylaşıma sinirlenen Acun Ilıcalı, eşi Kurretülayn Matur'un sözleri nedeniyle Semih Öztürk'ün işine son verdi.

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk ve eşi hakkında şaşırtan iddia


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