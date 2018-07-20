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Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı oyuncuları Acun Ilıcalı'ya işaret dili ile kamplarında bulunmasını istedi. Acun Ilıcalı ise bu mesajı sosyal medyadan paylaşarak 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın' dedi.

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kendisini hazırlık kampına davet eden Türkiye İştime Engelliler Futbol Takımı oyuncularına cevap verdi. Takımın kendisi için hazırladığı videoyu Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, "Sevgili kardeşlerim 28 Temmuz'da geliyorum sağlam takım çıkın" diyerek çağrılarına yanıt verdi.

MİLLİ TAKIM OYUNCULARI ACUN ILICALI'YA BÖYLE SESLENDİ
"Sevgili Acun Abi, bizler Türkiye İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı futbolcularıyız..1-11 Ağustos 2018 tarihlerinde İsveç'te ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil edip, inşallah şampiyon olacağız. Acun Abi seni 23-30 Temmuz 2018 tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri kampımıza bekliyoruz gelirseniz çok mutlu oluruz. Seni çok seviyoruz.

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Acun Ilıcalı işitme engelliler futbol takımı

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