Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Masterchef Türkiye ekranlara geri dönüyor! İşte Masterchef'tan ilk fragman

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasının final yapmasının hemen ardından başlayan MasterChef için bu sezon için ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında. Survivor'un sonuna yaklaşmışken sevilen yarışmadan ilk tanıtım fragmanı geldi.

İşte fenomen yarışmanın kadrosu ve yayın tarihine ilişkin detaylar...

MASTERCHEF İÇİN START VERİLDİ

TV 8’in sevilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef’ten sonunda hayranların beklediği haber geldi. Her yıl Survivor’un final yapmasıyla ekranlara gelen MasterChef yarışması için geri sayım başladı. Büyük kitleler tarafından takip edilen yarışmadan yeni sezonun ilk tanıtımı geldi.

PROGRAMIN YENİ SEZONUNDA KİMLER VAR?

Yarışmaya ilişkin en çok merak edilen konulardan bir tanesi de programın kadrosunda kimlerin olacağına dairdi. Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef tanıtım videosu ise bu soruya bir açıklık getirmiş oldu. Çünkü video Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna etiketleri ile yayınlandı. Dolayısıyla bu yayın döneminde de kadroda bu isimlerin yer alacak demektir. Ama tabii ki şimdi de sırada yarışmacıların kimler olacağı var. Bu konuda ise resmi açıklama için herkes Acun Ilıcalı’dan bir haber bekliyor.