Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Masterchef Türkiye ekranlara geri dönüyor! İşte Masterchef'tan ilk fragman

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasının final yapmasının hemen ardından başlayan MasterChef için bu sezon için ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında. Survivor'un sonuna yaklaşmışken sevilen yarışmadan ilk tanıtım fragmanı geldi.
İşte fenomen yarışmanın kadrosu ve yayın tarihine ilişkin detaylar...
TV 8’in sevilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef’ten sonunda hayranların beklediği haber geldi. Her yıl Survivor’un final yapmasıyla ekranlara gelen MasterChef yarışması için geri sayım başladı. Büyük kitleler tarafından takip edilen yarışmadan yeni sezonun ilk tanıtımı geldi.
Yarışmaya ilişkin en çok merak edilen konulardan bir tanesi de programın kadrosunda kimlerin olacağına dairdi. Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef tanıtım videosu ise bu soruya bir açıklık getirmiş oldu. Çünkü video Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna etiketleri ile yayınlandı. Dolayısıyla bu yayın döneminde de kadroda bu isimlerin yer alacak demektir. Ama tabii ki şimdi de sırada yarışmacıların kimler olacağı var. Bu konuda ise resmi açıklama için herkes Acun Ilıcalı’dan bir haber bekliyor.
MasterChef için geri sayım başlamışken kendilerini çekim heyecanına kaptıran ekipten de oldukça eğlenceli ve neşeli story paylaşımlar gelmeye başladı bile. Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından kendisi ve ekip arkadaşlarının amigurumi oyuncaklarının fotoğrafını paylaşırken Danilo Zanna da adeta heyecanını belgeleyen videolar paylaştı.
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