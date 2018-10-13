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Acun Ilıcalı'nın yeni transferi! Selin Şekerci Kızım dizisi kadrosuna dahil oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8 kanalında yayın hayatına başlayan Kızım dizisine güzel oyuncu Selin Şekerci de dahil oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni transferi! Selin Şekerci Kızım dizisi kadrosuna dahil oldu!

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve sevimliliği ile çocuk oyuncu deyince akla gelen ilk isimlerden Beren Gökyıldız'ın başrollerini canlandırdığı Kızım dizisine bomba transfer!

Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Kızım dizisi yeni bölümlerine yeni bir oyuncuya yer verecek.

Kızım dizisi Twitter hesabından Selin Şekerci’nin dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu duyuruldu.

Ancak yapılan paylaşımda da Selin Şekerci’nin canlandıracağı role dair bilgi paylaşımı yapılmadı.

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SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

1 Haziran 1988 yılında dünyaya gelen Selin Şekerci aslen İzmirlidir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de alan Selin Şekerci İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi tamamlamıştır. 18 yaşında İstanbul’a gelen Şekerci dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.

1,68 boyunda ve 57 kilo olan Selin Şekerci 2009 yılında yayınlanan Melekler Korusun dizisiyle ünlenmiştir .Ardından 8 Temmuz 2016’da ATV ekranlarında başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. Şekerci şimdilerde bu sezon başlayan Kızım dizisinde rol alacak

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