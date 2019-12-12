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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'na gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:51 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaştığı duvar görselinde yazan 'Yerimi doldurmaya çalışmışsın' paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'na gönderme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni ise Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı.

"BÜYÜK PİŞMANLIK"

Şeyma Subaşı'nın kendi youtube kanalında yaptığı açıklamalar twitter da trend topic oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı "Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık" şeklinde yorumlarda bulundu.

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"YERİMİ DOLDURMAYA ÇALIŞMIŞSIN"

18 yaşından 28 yaşına kadar hayatının en muhteşem yaşlarını Acun Ilıcalı'ya adadığını söyleyen Şeyma'nın videoları sosyal medyada konuşulurken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın instagram hikayesinde paylaştığı yıkık tuğla görselinin üzerinde yazılı olan "Yerimi Doldurmaya Çalışmışsın"paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
iğrenç bi hayatları var
parayı bulunca şaşırdı şeyma bacı :)
hahhaahhaa avratlar birbirine düştü:)
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