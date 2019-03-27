Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'nı mı ima etti?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülendi. Bir film projesinde oynayabileceğini söyleyen Subaşı, “Biz sarışınlara zengin ve gösterişli roller daha çok gidiyor” dedi.

Bu sözlerin hemen ardından Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın instagram story’sinde paylaştığı video ve sarı peruklu fotoğrafları Subaşı’na gönderme yaptığı şeklinde yorumlara sebep oldu.

Zeynep Yılmaz ise bu iddialara hemen yanıt vererek "Her koyduğumdan ima çıkarılmasından yoruldum” açıklamasını yaptı.

