MAGAZİN

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve çocuklarının zor anları!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinden mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, korku dolu anlar yaşadı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve çocuklarının zor anları!

Bodrum ilçesinden mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan ayrılır ayrılmaz su alarak batma tehlikesi geçiren motoryattakilerin yardımına çevredeki denizciler yetişti.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30'da, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi.

Capture

SU ALIP BATMAYA BAŞLADI

Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

Motoryat ise yine denizcilerin müdahaelesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre mesafedeki bir tersaneye çekilen motoryat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi. Yardımcı olan denizcilerden kaptan 32 yaşındaki Dursun Ali Kılıç, Yat usturmacaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı.

"AÇIK DENİZDE OLSAYDI KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Kılıç, "Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Gülşah Saraçoğlu ile Selçuk Yentur ayrıldı!Gülşah Saraçoğlu ile Selçuk Yentur ayrıldı!
Sinem Kobal'dan aşk paylaşımıSinem Kobal'dan aşk paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Zeynep Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Ali Ağaoğlu ile ayrılan Duygu Su merak edilenleri anlattı!

Ali Ağaoğlu ile ayrılan Duygu Su merak edilenleri anlattı!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aref'ten ilk sözler: Ayaklarımı hareket ettiremiyorum

Aref'ten ilk sözler: Ayaklarımı hareket ettiremiyorum

Gülşah Saraçoğlu ile Selçuk Yentur ayrıldı!

Gülşah Saraçoğlu ile Selçuk Yentur ayrıldı!

Sinem Kobal'dan aşk paylaşımı

Sinem Kobal'dan aşk paylaşımı

Victoria Beckham: Bazen banyoya saklanıyorum!

Victoria Beckham: Bazen banyoya saklanıyorum!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.