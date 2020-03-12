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Acun Ilıcalı'nın iddialı yarışması Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2020 02:38 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan sonraki en iddialı projelerinden olan Exatlon Challenge Netflix Türkiye'de yayınlanacak. Türkiye'deki ünlü 18 YouTuber'ın yarıştığı ve Dominik'te çekilen Exatlon Challenge, Netflix'in 2020 Türkiye yayın takviminde yer aldı. Peki Exatlon Challenge Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'nın iddialı yarışması Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak?

2019’un son aylarında Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge programına dair ilk detaylar belli olmuş, yarışmaya katılacak 18 Türk YouTuber belirlenmiş ve programın Dominik’teki çekimleri yapılmıştı. Ardından programın nerede ve ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu.

EXATLIN CHALLENGE TÜRKİYE NETFLİX'TE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve reality'i bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları yarışacak. Yeni format, Türkiye'nin en popüler influencer'larını Exatlon'un oldukça çekişmeli bir o kadar da eğlenceli dünyasına davet ediyor.

Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da Netflix'te yayınlanacak.


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