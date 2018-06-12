MAGAZİN

Acun Ilıcalı'nın ilkokul fotoğrafı ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

TV8 kanalının patronu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın ilkokul fotoğrafı ortaya çıktı

Yapımcı, sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı’nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı.

5 yaşında Edirne’de ilkokula başlayan Ilıcalı’nın ilkokulu pekiyi ile bitirdiği kayıtlarda yer alıyor.

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları

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29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan Acun Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi.
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Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.
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Acun Ilıcalı’nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor.
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Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Instagram'da hız kesmeden paylaşım yapmaya devam ediyor.
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Şeyma Subaşı son olarak 27 ve 7 yaşındaki halini Instagram'dan paylaştı. Subaşı'na yorum ve beğeni yağdı.
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25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine, "Çok değişmiş miyim?"
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30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
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30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
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