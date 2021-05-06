Acun Ilıcalı’nin kızı Banu Ilıcalı’dan romantik mesaj...

İşte Banu Ilıcalı’nın o paylaşımı ve detaylar...

ACUN ILICALI'NIN KIZINDAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı'nın 31 yaşında olan ve Seda Başbuğ'dan yaptığı evlilikten dünyaya gelmiş olan kızı Banu Ilıcalı, gözlerden uzakta bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR Magazin ve kameralardan uzak bir hayat süren Banu Ilıcalı, 2016 senesinin Eylül ayında iş adamı Efe Ceyhun ile evlenme kararı alıp nikah masasına oturmuştu.

Huzurlu ve mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, geçtiğimiz 2020 yılının Temmuz ayında ilk bebeğini dünyaya getirmişti.

Sosyal medya hesabı olan Instagram hesabını gizleyen ve herkese kapalı tutan Banu Ilıcalı, Instagram'dan yayınladığı bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.