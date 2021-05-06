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Acun Ilıcalı’nin kızı Banu Ilıcalı’dan romantik mesaj...

06.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın 31 yaşındaki büyük kızı Banu Ilıcalı, Instagram'da yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Eşi Efe Ceyhun'un doğum gününü romantik bir mesajla kutlayan Ilıcalı, eşinin doğum gününe özel bir fotoğrafı da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Banu Ilıcalı’nın o paylaşımı ve detaylar...

ACUN ILICALI'NIN KIZINDAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı'nın 31 yaşında olan ve Seda Başbuğ'dan yaptığı evlilikten dünyaya gelmiş olan kızı Banu Ilıcalı, gözlerden uzakta bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR
Magazin ve kameralardan uzak bir hayat süren Banu Ilıcalı, 2016 senesinin Eylül ayında iş adamı Efe Ceyhun ile evlenme kararı alıp nikah masasına oturmuştu.
Huzurlu ve mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, geçtiğimiz 2020 yılının Temmuz ayında ilk bebeğini dünyaya getirmişti.
Sosyal medya hesabı olan Instagram hesabını gizleyen ve herkese kapalı tutan Banu Ilıcalı, Instagram'dan yayınladığı bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

"EŞİM, AŞKIM, EN İYİ ARKADAŞIM"

"EŞİM, AŞKIM, EN İYİ ARKADAŞIM"
Eşi ve kızı Begüm ile çekildikleri bir pozu paylaşan Banu Ilıcalı, paylaşıma "İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum! Eşim, aşkım, en iyi arkadaşım" şeklinde not düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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